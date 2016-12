Con gái Elly Trần gây sốt vì quá đáng yêu trong hậu trường chụp ảnh

Với đôi mắt to tròn long lanh, mái tóc dài xoăn tít, làn da trắng sáng cùng gương mặt bầu bĩnh, dễ thương, Cadie Mộc Trà, cô con gái đầu lòng của Elly Trần thường được gọi với cái tên mỹ miều, “nàng công chúa lai”. Mới đây, cô công chúa vừa xuất hiện trong một buổi chụp ảnh cho một thương hiệu Việt nổi tiếng, cùng với sự hộ tống của mẹ - Elly Trần. Được tập tính tự lập từ nhỏ, bé Cadie rất chững chạc so với bạn bè cùng trang lứa, cô bé rất ngoan ngoãn ngồi trang điểm chuẩn bị cho buổi shooting, không quấy khóc làm phiền đến mẹ. Dù quá bé để biết làm điệu nhưng Cadie đã có người mẹ trẻ Elly Trần chăm chút hộ về mặt ngoại hình. Cô bé rất ngoan ngoãn và tự nhiên khi được mẹ sửa soạn cho mình. Đây cũng là cách mà Elly dạy con, hãy chăm chút cho bản thân mình mọi lúc mọi nơi. Các hình ảnh của bé Cadie thường nhận được sự yêu mến, chia sẻ từ phía cộng đồng mạng bởi sự đáng yêu và trong sáng như một nàng công chúa Tuyết. Với mái tóc xoăn tít tự nhiên, cô nàng còn được gọi với cái tên ngộ nghĩnh “bà bán mỳ". Sau khi chụp xong, cô bé lại chạy về quấn quýt bên mẹ. Dù bận rộn với lịch làm việc dày đặc, Elly Trần tranh thủ chút giờ nghỉ ngơi ngắn ngủi để tự tay chăm sóc cho cô con gái cưng của mình. Dù không có thời gian để make up, Elly Trần vẫn gây ấn tượng bởi nét đẹp tự nhiên. Elly tiết lộ, hai mẹ con đang tham gia chụp ảnh cho một dự án hợp tác đặc biệt lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Được biết, dự án sẽ được công bố vào cuối tháng 12 này.

Với đôi mắt to tròn long lanh, mái tóc dài xoăn tít, làn da trắng sáng cùng gương mặt bầu bĩnh, dễ thương, Cadie Mộc Trà, cô con gái đầu lòng của Elly Trần thường được gọi với cái tên mỹ miều, “nàng công chúa lai”. Mới đây, cô công chúa vừa xuất hiện trong một buổi chụp ảnh cho một thương hiệu Việt nổi tiếng, cùng với sự hộ tống của mẹ - Elly Trần. Được tập tính tự lập từ nhỏ, bé Cadie rất chững chạc so với bạn bè cùng trang lứa, cô bé rất ngoan ngoãn ngồi trang điểm chuẩn bị cho buổi shooting, không quấy khóc làm phiền đến mẹ. Dù quá bé để biết làm điệu nhưng Cadie đã có người mẹ trẻ Elly Trần chăm chút hộ về mặt ngoại hình. Cô bé rất ngoan ngoãn và tự nhiên khi được mẹ sửa soạn cho mình. Đây cũng là cách mà Elly dạy con, hãy chăm chút cho bản thân mình mọi lúc mọi nơi. Các hình ảnh của bé Cadie thường nhận được sự yêu mến, chia sẻ từ phía cộng đồng mạng bởi sự đáng yêu và trong sáng như một nàng công chúa Tuyết. Với mái tóc xoăn tít tự nhiên, cô nàng còn được gọi với cái tên ngộ nghĩnh “bà bán mỳ". Sau khi chụp xong, cô bé lại chạy về quấn quýt bên mẹ. Dù bận rộn với lịch làm việc dày đặc, Elly Trần tranh thủ chút giờ nghỉ ngơi ngắn ngủi để tự tay chăm sóc cho cô con gái cưng của mình. Dù không có thời gian để make up, Elly Trần vẫn gây ấn tượng bởi nét đẹp tự nhiên. Elly tiết lộ, hai mẹ con đang tham gia chụp ảnh cho một dự án hợp tác đặc biệt lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Được biết, dự án sẽ được công bố vào cuối tháng 12 này.