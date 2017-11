Điểm danh các sao Hollywood từng là bạn thân giờ thù ghét nhau ra mặt

Madonna lên tiếng tố cáo Lady Gaga đã đạo ca khúc "Express Yourself" ra đời năm 1988 để biến tấu thành tác phẩm "Born This Way" đình đám. Madonna còn mỉa mai, "Lady Gaga quả là có một sự bắt chước tài tình”. Gwyneth Paltrow và Madonna từng là hai người bạn tốt của nhau, thế nhưng đến năm 2010, giữa họ xảy ra xích mích và không ai hiểu vì lý do gì mà cả hai lại "cạch mặt" nhau như vậy. Orlando Bloom đã từng đánh thẳng vào mặt Justin Bieber khi họ đụng mặt vì những rắc rối liên quan đến chuyện tình cảm. Mâu thuẫn giữa Christina Aguilera và Kelly Osbourne bắt nguồn từ vấn đề chê nhau "hình thể béo ú". Gwyneth Paltrow triển khai nhãn hiệu tư vấn thời trang Goop năm 2008 và Martha Steward không hề ủng hộ điều đó và cho rằng, “Nếu cô ấy tự tin trong diễn xuất thì cô ấy đã không phải cố trở thành Martha Steward”. Về phía Gwyneth Paltrow, cô đáp trả, "Tôi thấy phấn khích khi cô ấy coi chúng tôi như một đối thủ cạnh tranh”. "Bad Blook" - ca khúc mà Taylor Swift viết có những câu thể hiện cảm xúc chua xót khi bị một người bạn phản bội. Nhận thấy "Công chúa nhạc đồng quê" đang bôi bác mình nên ngay sau đó, Katy Perry đã lên Twitter đáp trả: "Hãy cẩn trọng với Regina George đội lốt cừu" (Regina George là nhân vật phản diện xấu tính trong Mean Girls). Tuy không đề cập đích danh, nhưng Katy khiến ai cũng nhận ra mâu thuẫn giữa hai người. Trở thành giám khảo mới của American Idol hồi năm 2012, Nicki Minaj và Mariah Carey lập tức gây scandal ồn ào vì những trận khẩu chiến quyết liệt ngay từ khi bắt đầu ngồi cùng ghế nóng. Trong một cuộc phỏng vấn, Megan Fox từng nói, đạo diễn Michael Bay là "cơn ác mộng" của cô trong công việc và điều này đã khiến mối quan hệ giữa hai người trở nên căng thẳng. Cô bạn thân của Angelina Jolie - nữ diễn viên hài Chelsea Handler đã có phát ngôn gây sốc, can thiệp vào chuyện ly hôn giữa nữ minh tinh với chồng cũ. Và Angelina không bao giờ muốn nhắc đến chuyện này thêm lần nào nữa. Taylor Swift và Carrie Underwood dù không rõ giữa họ xảy ra chuyện gì nhưng hai người đẹp thường lảng tránh nhau và không còn thân thiết với nhau như trước nữa. Nếu như Kelly Osbourne từng gọi người hâm mộ của Lady Gaga là "những kẻ tồi tệ nhất" trong một cuộc phỏng vấn thì Lady Gaga lại đáp trả gay gắt rằng Kelly là kẻ không biết điều. Sau đó, giữa hai người đẹp xảy ra mâu thuẫn.

