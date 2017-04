“Điểm danh” những sao Hollywood dù bỏ học nhưng vẫn thành công

Leonardo DiCaprio sinh năm 1974 tại Los Angeles. Sự nghiệp diễn xuất đến với nam tài tử từ khi còn rất nhỏ, thế nhưng tên tuổi của anh chỉ thực sự được biết đến sau khi đảm nhận vai diễn trong bộ phim truyền hình Growing Pains và vai chính trong loạt phim Parenthood. Ít ai biết, vì quá đam mê, Leo đã quyết định 'bỏ học' khi đang học năm thứ ba Đại học để tập trung vào việc hoàn thiện kỹ năng diễn xuất của mình. Mark Wahlberg 'dính líu' đến khá nhiều tệ nạn từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường như nghiện ma túy, sử dụng cocain cùng nhiều chất gây nghiện khác. Năm 15 tuổi, anh từng bị cáo buộc với tội danh quấy rối và tấn công người vô tội, bị kết án 2 năm tù. Vì lẽ đó mà anh không thể tiếp tục học trung học. Hồi năm 1990, Mark Wahlberg bắt đầu sự nghiệp của mình bằng cách tung ra những bản thu âm chất lượng với nghệ danh Marky Mark. Sau đó, anh lấn sân sang lĩnh vực quảng cáo và đóng phim. Ngày nay, nhắc đến Mark Wahlberg, người ta sẽ nghĩ đến những thành quả lao động nghệ thuật rất thành công của anh. Jim Carrey sinh ra tại Ontario, Canada trong một gia đình khó khăn, bố mẹ anh phải "vật lộn" với vấn đề kinh tế. Vì lẽ đó mà Carrey buộc phải nghỉ học để kiếm tiền giúp đỡ gia đình trang trải cuộc sống. Dù nghèo nhưng bố mẹ Jim Carrey luôn ủng hộ con trai theo đuổi nghệ thuật, cụ thể là diễn hài. May mắn đã mỉm cười khi nữ diễn viên huyền thoại Rodney Danderfield sớm phát hiện ra tài năng của Jim Carrey. Chính người phụ nữ quyền lực này đã mời Carrey diễn xuất trong chương trình của cô và thật bất ngờ, anh giành được giải và số tiền thưởng đủ để nam diễn viên đầu tư vào lĩnh vực khác. Sau đó, Jim Carrey lấn sân sang điện ảnh và tên tuổi anh được biết đến nhiều hơn qua các vai diễn trong phim "Ace Ventura: Pet Detective", "Dumb and Dumber" và The Mask. Ryan Gosling sinh ra ở London, Ontario và sống trong một gia đình chỉ có mẹ và em gái, thiếu vắng tình thương của cha sau khi hai người ly dị. Thời điểm đó, Ryan rất yếu đuối, anh ủy mị như con gái, cũng vì vậy mà Ryan gặp nhiều khó khăn trong việc học. Thời niên thiếu, Ryan rất ít khi đọc sách và cũng chẳng có bạn bè nhưng chỉ có điều duy nhất là anh rất yêu thích phim. Anh bắt đầu tham gia những buổi biểu diễn nhỏ cùng chị họ, hát đám cưới và thường theo chân chú đến đoàn làm phim. Ở tuổi 17, anh quyết định bỏ hẳn việc học để tập trung hơn và sự nghiệp diễn xuất. Robert Downey Jr. sinh ra ở Manhattan, trở thành "diễn viên" từ khi còn là một đứa trẻ 5 tuổi. Có cha mẹ làm trong ngành công nghiệp điện ảnh nên anh không gặp quá nhiều khó khăn trên con đường sự nghiệp của mình. Nam diễn viên được biết đến với vai diễn trong "Ironman" và "Sherlock Holmes". Không lâu sau, vì quá mải diễn xuất nên Robert quyết định rời khỏi trường trung học Santa Monica High để đến New York lập nghiệp. Drew Barrymore tham gia diễn xuất khi còn khá nhỏ, bộ phim đầu tay của cô là vai Gertie trong E.T. Đến năm 7 tuổi, cô tiếp tục được đảm nhận nhiều vai diễn khác nhau nữa. Công việc quá nhiều nên Drew Barrymore không có thời gian để hoàn thành việc học ở trường, vì vậy mà nữ diễn viên quyết định thôi học để tập trung vào việc diễn xuất. Dù từng dang dở việc học nhưng Jay Z vẫn được đánh giá là nghệ sĩ nổi tiếng. Trước khi hoạt động trong ngành công nghiệp âm nhạc, anh từng bị bắt nhiều lần vì tội danh sử dụng ma túy. Cuộc đời anh chỉ thực sự "thăng hoa" sau khi kết hôn với Beyonce và tổ chức những buổi ca nhạc riêng mang tên mình. Gia đình Tom Cruise chuyển từ Syracuse, New York tới Canada khi anh chỉ là một đứa trẻ. Tại đây, nam tài tử tiếp tục việc học trung học và đặc biệt vẫn quan tâm đến phim truyền hình. Trong quá trình học, Tom Cruise đã tham gia diễn xuất trong các vở kịch do các bạn học thực hiện. Thế nhưng, sau đó, Tom đã phải chuyển về Mỹ sau khi cha mẹ chia tay. Vì quá chán nản nên ngôi sao "Mission Impossible" quyết định bỏ học khi đang ở giai đoạn chuẩn bị thi tốt nghiệp để theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Khi còn là một đứa trẻ, Jessica Simpson đã trở thành người của công chúng. Cô tham gia thử giọng cho câu lạc bộ Mickey Mouse từ khi còn nhỏ. Vì quá xuất sắc nên cô được yêu cầu tiếp tục thử giọng cho một công ty sản xuất nhạc và sau đó được chính công ty này giữ lại hợp tác để tiến hành thực hiện cho ra mắt album đầu tay cho cô. Khi sự nghiệp ca hát đang trên đỉnh cao, nữ ca sĩ quyết định bỏ học giữa chừng để tập trung vào sự nghiệp. Johnny Depp ngay từ khi còn nhỏ đã có niềm đam mê với guitar, anh thậm chí chẳng thích chơi cùng những đứa trẻ khác mà chỉ muốn ở một mình trong phòng riêng để chơi nhạc. Năm 15 tuổi, Johnny Depp phải chứng kiến cảnh cha mẹ ly hôn, nhận khoản tiền hỗ trợ hàng tháng mà bố gửi về. Năm 16 tuổi, anh quyết định thôi học để tập trung phát triển ban nhạc Garage Kids, The Kids.

