Diện đồ đắt tiền hay bình dân, Angelina Jolie vẫn thu hút mọi ánh nhìn

Saint Laurent: Nếu có một nhãn hiệu thời trang mà Angelina không thể có đủ, đó là Saint Laurent. Nữ diễn viên này được biết đến là một "tín đồ" của nhà mốt. Bộ Le Smoking của Saint Laurent đã được cô lựa chọn để mặc đến tại Lễ trao Giải thưởng Điện ảnh Viện Hàn lâm Anh quốc năm 2014. Ngoài ra, Angelina còn sở hữu chiếc túi đặc biệt Sac de Jour của hãng thời trang nổi tiếng này. Smythson: Nếu bạn chưa biết đến nhãn hiệu thời trang của London này, hãy để Angelina giới thiệu cho bạn. Mùa hè vừa qua, cô đã được nhìn thấy mang một chiếc túi Smythson màu xám trong tất cả các chuyến đi. Một chiếc túi khổ lớn như vậy khá thuận tiện cho một bà mẹ thường xuyên phải di chuyển xa cùng các con của mình. Michael Kors Collection: Một chiếc túi của Michael Kors Collection đã được Angelina kết hợp hoàn hảo với bộ váy màu xám và đôi giày cao gót cùng màu cho một đêm trong năm 2016. Những chiếc khăn choàng là hoàn hảo cho dù bạn đang đi đến bữa tối hay sân bay. Everlane: Bên cạnh những bộ cánh đắt tiền, Angelina vẫn lựa chọn một số thiết kế của Everlane. Mặc dù với giá cả phải chăng nhưng vẫn mang lại nét thanh lịch, sang trọng nhờ cách phối đồ và phụ kiện hợp lý. Angelina diện chiếc áo khoác của Everlane khi phát biểu về phòng chống bạo lực tình dục tại Nairobi, Kenya. Chloé: Nhiều cô gái yêu thích túi Chloé, nhưng Angelina lại giành tình yêu cho những đôi boot của nhà mốt này. Phong cách dễ phối hợp và màu sắc trung tính có thể giúp cô dễ dàng phối hợp với nhiều bộ trang phục, trong nhiều hoàn cảnh. Schiaparelli: Trong buổi ra mắt bộ phim điện ảnh của mình, "First they killed my father", Angelina đã diện một bộ váy màu hồng nổi bật của Schiaparelli . Đây được coi là sự thay đổi bất ngờ, bởi trong tủ quần áo của cô hầu như chỉ có những màu trung tính như màu đen và màu be. Vanessa Seward: Tham dự buổi công chiếu bộ phim "First they killed my father" ở Campuchia, Angelina mặc chiếc váy màu đen của Vanessa Seward đóng. Từ sự kết hợp của sắc đen đến phần ren ren trên vai, dường như đều rất phù hợp với phong cách thường thấy của Angelina. Saint Laurent: Angelina dường như phù hợp với bất kỳ thiết kế nào của hãng Saint Laurent. Ngay cả bộ trang phục bằng lụa màu trắng mềm mại này, vẫn mang lại nét sang trọng và quyến rũ cho bà mẹ 6 con. Gucci: Thật khó để đếm được số lượng kính mắt của Angelina, nhưng một trong những thương hiệu kính mắt cô ấy thường xuyên sử dụng nhất là Gucci./.

