Đông Nhi “lột xác” ấn tượng trong MV Tết

Sau 2 tuần ra mắt, MV “Khai xuân đón lộc” của Đông Nhi và Isaac nhận được sự yêu thích của người hâm mộ, thể hiện qua gần 5 triệu lượt xem cùng gần 15.000 lượt yêu thích trên Youtube. Bên cạnh giai điệu vui tươi, sôi động của hai sáng tác chủ đề Tết của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa, đông đảo người yêu nhạc còn bày tỏ sự yêu thích với sự "lột xác" của Đông Nhi trong MV. MV mở đầu bằng cảnh nữ ca sĩ “Bad boy” đang dạo chợ Tết, háo hức đón chờ không khí xuân đang về. Tuy nhiên, những nơi cô đi qua lại bao trùm bởi bầu không khí ảm đạm. Vợ chồng người bán dưa, cô gái bán hoa,… không mấy vui tươi, hào hứng vì quán vắng khách cho đến khi ông Lộc - một biểu tượng của ngày Tết xuất hiện. Nhờ sự hiện diện của ông Lộc, Đông Nhi bỗng chốc “lột xác” với chiếc váy đỏ mới, đây cũng là màu sắc tượng trưng cho sự may mắn trong năm mới an khang thịnh vượng. Không chỉ riêng nữ ca sỹ “Bad Boy”, người người trong khu chợ Tết cũng được khoác lên mình những bộ trang phục tươi mới, các hàng quán cũng trở nên tấp nập hơn. Tình cờ gặp được Isaac, cả hai đã cùng nhau mang những món quà tài lộc đến cho mọi người. Chia sẻ về MV “Khai xuân đón lộc”, Đông Nhi và Isaac cho biết, MV lần này là món quà mà cô và Isaac muốn gởi đến khán giả trước thềm năm mới. Bên cạnh đó, đây còn là dịp họ gởi lời chúc năm mới an khang, hạnh phúc như một món quà tài lộc đến mọi người, đặc biệt là bạn bè và người thân. Năm 2016 là một năm thành công của Đông Nhi và Isaac trong sự nghiệp. Chính vì thế, cả hai đều muốn dành khoảng thời gian cuối năm để quây quần bên gia đình, mang niềm vui đến cho mọi người. http://streaming.vov.vn/videostore/Uploaded/PeFLh4Uvk3FrWhdTzAag/2016_12_28/Nhac_Tet_Khai_Xuan_Don_Loc_2017_Dong_Nhi_Isaac_AGIP.mp4

Sau 2 tuần ra mắt, MV “Khai xuân đón lộc” của Đông Nhi và Isaac nhận được sự yêu thích của người hâm mộ, thể hiện qua gần 5 triệu lượt xem cùng gần 15.000 lượt yêu thích trên Youtube. Bên cạnh giai điệu vui tươi, sôi động của hai sáng tác chủ đề Tết của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa, đông đảo người yêu nhạc còn bày tỏ sự yêu thích với sự "lột xác" của Đông Nhi trong MV. MV mở đầu bằng cảnh nữ ca sĩ “Bad boy” đang dạo chợ Tết, háo hức đón chờ không khí xuân đang về. Tuy nhiên, những nơi cô đi qua lại bao trùm bởi bầu không khí ảm đạm. Vợ chồng người bán dưa, cô gái bán hoa,… không mấy vui tươi, hào hứng vì quán vắng khách cho đến khi ông Lộc - một biểu tượng của ngày Tết xuất hiện. Nhờ sự hiện diện của ông Lộc, Đông Nhi bỗng chốc “lột xác” với chiếc váy đỏ mới, đây cũng là màu sắc tượng trưng cho sự may mắn trong năm mới an khang thịnh vượng. Không chỉ riêng nữ ca sỹ “Bad Boy”, người người trong khu chợ Tết cũng được khoác lên mình những bộ trang phục tươi mới, các hàng quán cũng trở nên tấp nập hơn. Tình cờ gặp được Isaac, cả hai đã cùng nhau mang những món quà tài lộc đến cho mọi người. Chia sẻ về MV “Khai xuân đón lộc”, Đông Nhi và Isaac cho biết, MV lần này là món quà mà cô và Isaac muốn gởi đến khán giả trước thềm năm mới. Bên cạnh đó, đây còn là dịp họ gởi lời chúc năm mới an khang, hạnh phúc như một món quà tài lộc đến mọi người, đặc biệt là bạn bè và người thân. Năm 2016 là một năm thành công của Đông Nhi và Isaac trong sự nghiệp. Chính vì thế, cả hai đều muốn dành khoảng thời gian cuối năm để quây quần bên gia đình, mang niềm vui đến cho mọi người.