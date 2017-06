Emma Watson mặt bơ phờ, "diện" váy ngủ tại công chiếu phim

Trong buổi công chiếu "Circle" tại Paris vừa qua, nữ diễn viên Emma Watson xuất hiện với vẻ ngoài giản dị trong bộ váy trắng trễ nải. Emma Watson gần như để mặt mộc, cô sử dụng màu má và màu son rất nhạt. Emma chỉ sử dụng duy nhất phụ kiện là chiếc thắt lưng màu bạc nhỏ xíu. Nhìn tổng thể, trang phục dự buổi công chiếu "The Circle" của Emma được đánh giá là kém sang khi hoạ tiết của bộ váy khá "quê mùa". Trong một khoảnh khắc bất cẩn, bộ váy còn khiến Emma lộ miếng dán ngực. Cận cảnh gương mặt nữ diễn viên 27 tuổi, mặc dù các đường nét trên khuôn mặt cô khá nét song rất nhiều tàn nhang dù đã trang điểm. Với sự tham gia của Emma Watson và Tom Hanks, “The Circle” sở hữu cốt truyện thời sự gây tò mò về mạng xã hộ. Tuy nhiên, bộ phim được đánh giá là chưa thể giải quyết được những mâu thuẫn triệt để. Trong phim, Emma Watson thủ vai Mae Holland, một nhân viên văn phòng có cuộc sống nhàm chán. Thông qua người bạn trung học Annie (Karen Gillan), cô được nhận vào The Circle - một tập đoàn công nghệ toàn cầu. Song, đó cũng là lúc Mae khám phá ra những âm mưu đen tối của chính những con người mà mình thần tượng. Bô phim có nhiều ý tưởng hay nhưng lại đặc biệt đuối sức ở nửa sau. Bộ phim lấy cảm hứng từ cuốn tiểu thuyết bán chạy cùng tên tác giả Dave Eggers, do nhà làm phim nổi tiếng James Ponsoldt làm đạo diễn. Trước đó ít ngày, Emma được bắt gặp dạo chơi trên phố cùng bạn trai William Mack Knight. William Mack Knight lớn hơn Emma 10 tuổi, là một doanh nhân trong lĩnh vực công nghệ và từng tốt nghiệp đại học Princeton.

