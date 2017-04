Harry Styles trải lòng về chuyện tình ngắn ngủi với Taylor Swift

Trong cuộc phỏng vấn mới đây với tạp chí Rolling Stone, Harry Styles đã có những chia sẻ thẳng thắn về cuộc chia tay giữa anh với Taylor Swift cách đây 4 năm về trước.

Theo đó, hai người gặp gỡ nhau tại một buổi lễ trao giải. Họ được paparazzi bắt gặp khi đi dạo ở công viên Central tại thành phố New York vào buổi hẹn thứ hai. Một tháng sau, cặp đôi chia tay sau chuyến đi nghỉ cùng nhau ở vùng biển Caribbean.

Harry Styles trải lòng về chuyện tình cảm và chia tay Taylor Swift chỉ sau 2 tháng hẹn hò

Harry Styles bày tỏ, "Mỗi khi nhìn lại những hình ảnh thời còn hạnh phúc bên Taylor Swift, tôi lại nghĩ rằng, cho dù bạn ở bất cứ lứa tuổi nào đi nữa thì việc duy trì những mối quan hệ luôn là điều khó khăn. Nhất là khi ở độ tuổi 18, bạn không thể hiểu rõ làm thế nào để có thể giữ gìn và phát triển một mối quan hệ lâu dài".

"Tôi cảm thấy hơi lúng túng khi bắt đầu một mối quan hệ. Bạn đang hẹn hò với một người bạn thực sự thích, nghe có vẻ đơn giản, nhưng thực tế lại khác. Cuộc tình đó chắc chắn đã là một trải nghiệm giúp tôi học hỏi thêm. Nhưng thật lòng, tôi chỉ muốn nó là một cuộc hẹn hò bình thường như bao người khác mà thôi".

Harry Styles và Taylor Swift thời còn yêu nhau

Taylor Swift có khuynh hướng viết nhạc tặng bạn trai, ca khúc "Out of the Woods" và "Style" được cho là dành tặng Harry Styles. Trong bài phỏng vấn mới, Harry nói về chuyện anh trở thành đề tài của những bài hát này: "Tôi không biết chúng có phải nói về tôi hay không. Nhưng vấn đề là cô ấy viết nhạc quá hay".

"Tôi viết nhạc lấy cảm hứng từ trải nghiệm của mình, ai cũng thế. Sẽ thật may mắn nếu chuyện tình của chúng tôi đã tạo ra những ca khúc đó. Đó là những điều chạm đến trái tim của bạn, những điều khó nói nhất, những điều mà tôi ít bàn về nhất. Đó là chuyện riêng giữa hai con người. Tôi sẽ không bao giờ đem tất cả mọi chuyện bày tỏ với ai cả" - Harry cho biết./.