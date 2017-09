Hậu chia tay Brad Pitt, Angelina rạng rỡ cùng các con dự LHP Toronto

Xuất hiện tại Liên hoan phim quốc tế Toronto, Canada vào chiều 10/9, Angelina Jolie trở thành một bà mẹ hạnh phúc khi cô dẫn theo 5 đứa con của mình. Nữ diễn viên cùng các con rạng rỡ trong buổi công chiếu phim hoạt hình "The Breadwinner" - do Angelina đảm nhiệm vai trò đồng sản xuất. Angelina thanh lịch trong bộ trang phục trắng muốt. Cô lựa chọn đôi giày cao cùng màu, tôn lên chiều cao lý tưởng. Bà mẹ của 6 đứa trẻ rạng rỡ với mái tóc nâu và lối trang điểm tự nhiên. Những phụ kiện bằng kim cương thiết kế đơn giản như hoa tai, nhẫn cũng được Angelina kết hợp tinh tế làm điểm nhấn cho bộ trang phục. Nữ diễn viên từng đoạt giải Oscar khoe khéo những hình xăm ấn tượng ở lưng và cánh tay. Angelina ký tặng người hâm mộ có mặt tại sự kiện. Nữ diễn viên hào hứng giao lưu với fan hâm mộ. Cô chụp ảnh cùng người hâm mộ trước nhà hát Winder Garden ở Canada. "The Breadwinner" là bộ phim hoạt hình dựa trên cuốn tiểu thuyết thiếu nhi cùng tên được bán chạy của nhà văn Deborah Ellis xuất bản năm 2000. Đây là câu chuyện của cô bé Parvana 11 tuổi sống dưới chế độ Taliban ở Afganistan, cô đã phải cải trang thành con trai để nuôi sống gia đình. "The Breadwinner" là bộ phim hoạt hình đầu tiên Angelina Jolie tham gia với vai trò nhà sản xuất./.

Xuất hiện tại Liên hoan phim quốc tế Toronto, Canada vào chiều 10/9, Angelina Jolie trở thành một bà mẹ hạnh phúc khi cô dẫn theo 5 đứa con của mình. Nữ diễn viên cùng các con rạng rỡ trong buổi công chiếu phim hoạt hình "The Breadwinner" - do Angelina đảm nhiệm vai trò đồng sản xuất. Angelina thanh lịch trong bộ trang phục trắng muốt. Cô lựa chọn đôi giày cao cùng màu, tôn lên chiều cao lý tưởng. Bà mẹ của 6 đứa trẻ rạng rỡ với mái tóc nâu và lối trang điểm tự nhiên. Những phụ kiện bằng kim cương thiết kế đơn giản như hoa tai, nhẫn cũng được Angelina kết hợp tinh tế làm điểm nhấn cho bộ trang phục. Nữ diễn viên từng đoạt giải Oscar khoe khéo những hình xăm ấn tượng ở lưng và cánh tay. Angelina ký tặng người hâm mộ có mặt tại sự kiện. Nữ diễn viên hào hứng giao lưu với fan hâm mộ. Cô chụp ảnh cùng người hâm mộ trước nhà hát Winder Garden ở Canada. "The Breadwinner" là bộ phim hoạt hình dựa trên cuốn tiểu thuyết thiếu nhi cùng tên được bán chạy của nhà văn Deborah Ellis xuất bản năm 2000.

Đây là câu chuyện của cô bé Parvana 11 tuổi sống dưới chế độ Taliban ở Afganistan, cô đã phải cải trang thành con trai để nuôi sống gia đình. "The Breadwinner" là bộ phim hoạt hình đầu tiên Angelina Jolie tham gia với vai trò nhà sản xuất./.