Hé lộ về nữ ca sĩ 16 tuổi hát tại lễ nhậm chức của ông Donald Trump

Cho tới thời điểm hiện tại, việc giọng ca tài năng Jackie Evancho nhận lời biểu diễn tại sự kiện lễ nhậm chức của ông Trump (diễn ra vào thứ 6 tới đây) vẫn được xem là một điểm sáng của sự kiện, xét về mặt nghệ thuật, bởi Evancho vốn được xem là một giọng ca đẳng cấp chuyên hát các ca khúc thuộc dòng nhạc cổ điển pha chất opera. Cô gái trẻ này được xem là một hiện tượng của nền công nghiệp âm nhạc Mỹ bởi vừa sở hữu tài năng, vừa sở hữu nhan sắc, và đặc biệt, cô còn quá trẻ so với những thành tựu đã đạt được trong sự nghiệp tính tới thời điểm này.

Để nói về những lời khen ngợi mà giới phê bình, truyền thông và công chúng dành cho Evancho là quá thừa thãi, đơn giản bởi cô đã là một giọng ca có vị thế được khẳng định từ lâu dù thực tế, Evancho còn chưa đủ tuổi để… bầu cử.

Vậy Jackie Evancho là ai? Tại sao cô được lựa chọn để đảm nhiệm một trọng trách lớn như vậy khi tuổi đời còn quá trẻ? Liệu có quá ưu ái, hậu đãi không? Liệu cô gái có đủ bản lĩnh và xứng tầm với một trọng trách lớn lao như vậy không? Dưới đây là 7 lý do tại sao Evancho hoàn toàn xứng đáng để là ngôi sao trong sự kiện lễ nhậm chức Tổng thống của ông Donald Trump.

Evancho là “ngôi sao hát opera trẻ tuổi nhất thế giới”

Evancho sinh năm 2000 ở ngoại ô thành phố Pittsburgh, bang Pennsylvania, Mỹ. Cô bắt đầu học hát từ tuổi lên 8 và nhanh chóng được biết tới trong vai trò ca sĩ. Chỉ trong vòng hai năm vừa học hát vừa khởi động sự nghiệp, Evancho đã có thứ hạng tại các cuộc thi hát tổ chức trong thành phố, trong bang mà cô bé sinh sống.

Evancho khá thông minh khi sớm nắm bắt được xu thế phát triển của mạng xã hội và ngay lập tức bắt đầu thực hiện một kênh YouTube của riêng mình để đưa các clip ca hát của bản thân tới với số đông khán giả trẻ trên mạng.

Khi đã được biết tới và đã là ngôi sao của mạng xã hội, Evancho liền cho ra mắt album đầu tiên trong sự nghiệp mang tên “Prelude to a Dream” (Khúc dạo đầu cho một giấc mơ) hồi năm 2009, tức một năm sau khi bắt đầu… học hát chuyên nghiệp.

Album mang đậm chất opera và nhạc cổ điển đã ngay lập tức khiến cô bé được giới âm nhạc Mỹ tôn vinh là “ca sĩ hát opera trẻ tuổi nhất thế giới”, bởi có thể nhiều giọng ca opera nhí đã từng lộ diện tại các cuộc thi tìm kiếm tài năng ca hát, nhưng Evancho còn mạnh dạn cho ra album chuyên nghiệp để khẳng định danh xưng ca sĩ, dù khi đó Evancho mới lên… 9 tuổi.

Bước đột phá đến ở tuổi lên 10

Khi Evancho 10 tuổi, cô bắt đầu thực sự được biết đến trên toàn nước Mỹ và là một hiện tượng đáng kinh ngạc tại chương trình “America’s Got Talent”. Giọng ca thiên thần nhí đã chinh phục khán giả xem truyền hình Mỹ với những ca khúc opera cổ điển. Chung cuộc, Evancho là á quân và cất cánh trên đường băng lý tưởng nhất, khởi đầu cho một sự nghiệp thăng hoa.

Đây không phải lần đầu tiên Evancho biểu diễn cho một Tổng thống

Tổng thống Barack Obama đứng bên tài năng ca hát 10 tuổi Jackie Evancho trong buổi lễ thắp sáng cây thông Noel của Nhà Trắng ngày 9/12/2010.

Thực tế, Evancho đã từng biểu diễn tại nhiều sự kiện lớn, như các buổi thi đấu thể thao trong sân vận động trước sự quan sát của hàng ngàn người, hay tại các sự kiện mang tầm vóc của Chính phủ Mỹ, trong đó, cô bé với giọng ca “khủng” được mời tới hát quốc ca.

Năm 2010, Evancho đã từng biểu diễn trước Tổng thống Obama tại sự kiện thắp sáng cây thông Noel của Nhà Trắng và thậm chí đã từng đứng trên cùng một sân khấu với ngài Tổng thống. Để nói về bản lĩnh, Evancho không thiếu bản lĩnh khi biểu diễn tại những sự kiện lớn với sự tham gia của những nhân vật quan trọng hàng đầu đất nước.

Evancho đã từng gặp ông Donald Trump

Ngay sau khi giành được thứ hạng cao tại cuộc thi “America’s Got Talent”, Evancho đã từng tham gia biểu diễn tại một sự kiện do ông Donald Trump tổ chức trong vai trò của một doanh nhân. Đối với Evancho, đó là một sự kiện đưa lại cho cô trải nghiệm quan trọng: “Khi tôi gặp ông Trump, ông ấy rất lịch thiệp, rất nhân từ, ông đã tiến lại cảm ơn tôi vì đã nhận lời xuất hiện tại sự kiện do ông tổ chức”.

Evancho là giọng ca đủ lực để hát live quốc ca Mỹ

Dù các lễ nhậm chức Tổng thống trước đây đã từng có các siêu sao của nền công nghiệp giải trí Mỹ tham gia biểu diễn, nhưng họ thường không biểu diễn quốc ca bởi quốc ca Mỹ rất khó hát. Thường phần biểu diễn quốc ca sẽ do một đoàn quân nhạc đảm nhận.

Trước đây, đã nhiều nghệ sĩ lớn buộc phải hát nhép quốc ca tại một số sự kiện, đơn giản bởi họ không dám mạo hiểm hát “live” một nhạc phẩm có phần lời và tiết tấu quá đỗi phức tạp.

Ngay một ngôi sao đẳng cấp như Beyonce cũng từng phải “hát nhép” quốc ca tại lễ nhậm chức của Tổng thống Obama hồi năm 2012. Không ai trách cứ Beyonce, đơn giản bởi trước cô đã có nhiều nghệ sĩ lớn phải làm điều tương tự (ở những sự kiện khác), tất cả đều hiểu rằng nhạc phẩm kinh điển của nước Mỹ - “Star-Spangled Banner” - quá khó thể hiện.

Nhưng với một giọng ca cổ điển đã có “thâm niên” hát opera “live” như Evancho, đây không phải nhiệm vụ quá tầm. Trước đây, Evancho đã nhiều lần hát “live” quốc ca Mỹ tại các sự kiện thi đấu thể thao trong sân vận động.

Evancho đã tồn tại trong nền công nghiệp giải trí Mỹ nhiều năm

Đã tồn tại trong nền công nghiệp giải trí Mỹ nhiều năm với những trải nghiệm đa dạng, Evancho không phải “lính mới” bước vào showbiz. Trước nay, giống như bất cứ nghệ sĩ nào khác, Evancho cũng phải đối diện với những dư luận trái chiều của fan và anti-fan, nhưng nữ ca sĩ trẻ cho biết:

“Tôi nhận được rất nhiều sự cổ vũ từ gia đình, điều đó mới thực sự quan trọng với tôi. Tất cả những fan đích thực của tôi đều luôn dõi theo và có những lời nhận xét tích cực, đầy xây dựng cho sự nghiệp của tôi, đó mới là những điều tôi cần, vì vậy, tôi sẽ gắn chặt với những điều tích cực này”.

Evancho chỉ tập trung vào màn biểu diễn, quên hết mọi điều khác

Trong khi biểu diễn tại sự kiện lễ nhậm chức Tổng thống được xem là một việc trọng đại đối với bất cứ nghệ sĩ nào, họ cũng đồng thời phải chịu nhiều áp lực đến từ truyền thông, công chúng và áp lực tâm lý của chính mình, khi tất cả mọi sự chú ý ở trong nước và quốc tế sẽ đổ dồn vào sự kiện.

Chính áp lực rất lớn này đã khiến một số nghệ sĩ không dám nhận hát quốc ca tại lễ nhậm chức Tổng thống, do họ sợ nếu có sơ xuất xảy ra thì đó sẽ trở thành chi tiết xuất hiện trên hàng loạt các mặt báo. Ngược lại, với Evancho thì khác, cô được giao trọng trách biểu diễn một bài hát nổi tiếng khó hát, nhưng với kinh nghiệm dày dạn, cô hoàn toàn có thể tự tin.

Chia sẻ với báo giới trước thềm sự kiện, Evancho cho biết cô đã luyện tập rất chăm chỉ và đã tập hát cả ngoài trời lạnh, có gió mạnh, vì vậy, cô có thể hoàn toàn bình tâm trước bất cứ diễn biến thời tiết nào. Evancho khẳng định: “Đây là một bài hát trọng đại. Tôi sẽ không làm hỏng chuyện”. Chia sẻ đơn giản này cho thấy Evancho - cô gái 16 tuổi - bản lĩnh tới mức nào./.