Hồ Ngọc Hà - Sao nữ bị “ném đá” nhiều nhất showbiz Việt

“Chảnh choẹ” với đàn em: Tại Lễ trao giải Elle Style Awards 2016, Hồ Ngọc Hà đã được xướng tên cùng Hari Won và Vĩnh Thụy. Trong đoạn clip dài vỏn vẹn 13 giây, bạn gái Trấn Thành chủ động đưa tay về phía "Nữ hoàng giải trí’ để tạo dáng thân mật, tình cảm. Tuy nhiên, Hồ Ngọc Hà đã ngó lơ, để mặc Hari Won "tẽn tò" trước ống kính phóng viên. Hành động này khiến dư luận có cái nhìn thiếu thiện cảm với giọng ca 32 tuổi. Nói xoáy đàn chị thâm thuý: Khi nghe tin Hồ Ngọc Hà và Đàm Vĩnh Hưng làm giám khảo The Face, Thanh Lam đã thật thà chia sẻ: “Khi tôi xem chương trình The Voice tôi cũng ngạc nhiên và không thể tưởng tượng Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà sẽ dạy bằng cái gì nhỉ?”. Để phản pháo, Hồ Ngọc Hà đăng ảnh… mông con trai kèm theo những lời đầy ẩn ý: “Luôn dạy con rằng, đừng bao giờ làm tổn thương người khác dù là điều nhỏ nhất. Ai cũng có quyền yêu thương, ghét bỏ nhưng hãy sống đúng với nó: Yêu thì thổ lộ, ghét thì bỏ qua. Hãy nhìn điểm mạnh và tốt của người khác để hoàn thiện bản thân. Ai cũng đáng để mình học hỏi, không phân biệt già trẻ, lớn bé, màu da, ngôn ngữ nhé Subeo… (vỗ nhẹ vào mông cho hiểu, não càng đánh càng tổn thương). Ăn mặc hở hang khi lên sóng truyền hình: Hồ Ngọc Hà mặc trang phục có thiết kế voan mỏng. Nửa trên của trang phục ở góc chụp nghiêng để lộ vòng một lấp ló. Bộ trang phục được nhiều người đánh giá là tôn lên vóc dáng của nữ ca sĩ nhưng không phù hợp để xuất hiện trên truyền hình. Quá khéo khi làm giám khảo truyền hình thực tế: Trên ghế nóng các chương trình truyền hình thực tế như The Face hay The Voice, Hồ Ngọc Hà luôn bị ném đá vì “quá khéo” khi nhận xét về các thí sinh. Cô luôn dùng những mỹ từ để nói về thí sinh kể cả khi phần thi đó được đánh giá là tốt hay dở. Thậm chí, nếu có ý muốn chê, Hồ Ngọc Hà cũng nói rất vòng vèo và chọn cách khéo léo nhất để người nghe luôn hài lòng. Nghi vấn làm người thứ ba: Sau khi vợ đại gia Chu Đăng Khoa tố cáo Hồ Ngọc Hà chính là người thứ 3 xen vào hôn nhân. Dư luận đồng loạt “ném đá” và tẩy chay Hồ Ngọc Hà. Nhiều người sử dụng những ngôn từ mạnh, cho rằng cô là “hồ ly tinh”, “kẻ giật chồng”, “yêu nữ”. Cô chia sẻ: “có quen anh Chu Đăng Khoa, hiện nay chỉ ở mức tình bạn bình thường. Anh ấy cũng có ngỏ ý tặng quà cho tôi nhưng tôi chưa nhận cái gì cả”. Một lần nữa, cái tên Hồ Ngọc Hà lại bị mổ xẻ khi trong một cuộc phỏng vấn mới đây, Minh Hằng đã khóc và khẳng định chính Hồ Ngọc Hà đã chèn ép khiến cô phải rời vị trí giám khảo tại The Face 2017. Ban tổ chức The Face hiện tại vẫn chưa có bất cứ động thái nào làm rõ vụ việc. Tuy nhiên, dư luận đang nghiêng về phía Minh Hằng và cho rằng Hồ Ngọc Hà "gian xảo, dùng sức mạnh truyền thông áp đảo dư luận"...

“Chảnh choẹ” với đàn em: Tại Lễ trao giải Elle Style Awards 2016, Hồ Ngọc Hà đã được xướng tên cùng Hari Won và Vĩnh Thụy. Trong đoạn clip dài vỏn vẹn 13 giây, bạn gái Trấn Thành chủ động đưa tay về phía "Nữ hoàng giải trí’ để tạo dáng thân mật, tình cảm. Tuy nhiên, Hồ Ngọc Hà đã ngó lơ, để mặc Hari Won "tẽn tò" trước ống kính phóng viên. Hành động này khiến dư luận có cái nhìn thiếu thiện cảm với giọng ca 32 tuổi. Nói xoáy đàn chị thâm thuý: Khi nghe tin Hồ Ngọc Hà và Đàm Vĩnh Hưng làm giám khảo The Face, Thanh Lam đã thật thà chia sẻ: “Khi tôi xem chương trình The Voice tôi cũng ngạc nhiên và không thể tưởng tượng Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà sẽ dạy bằng cái gì nhỉ?”. Để phản pháo, Hồ Ngọc Hà đăng ảnh… mông con trai kèm theo những lời đầy ẩn ý: “Luôn dạy con rằng, đừng bao giờ làm tổn thương người khác dù là điều nhỏ nhất. Ai cũng có quyền yêu thương, ghét bỏ nhưng hãy sống đúng với nó: Yêu thì thổ lộ, ghét thì bỏ qua. Hãy nhìn điểm mạnh và tốt của người khác để hoàn thiện bản thân. Ai cũng đáng để mình học hỏi, không phân biệt già trẻ, lớn bé, màu da, ngôn ngữ nhé Subeo… (vỗ nhẹ vào mông cho hiểu, não càng đánh càng tổn thương). Ăn mặc hở hang khi lên sóng truyền hình: Hồ Ngọc Hà mặc trang phục có thiết kế voan mỏng. Nửa trên của trang phục ở góc chụp nghiêng để lộ vòng một lấp ló. Bộ trang phục được nhiều người đánh giá là tôn lên vóc dáng của nữ ca sĩ nhưng không phù hợp để xuất hiện trên truyền hình. Quá khéo khi làm giám khảo truyền hình thực tế: Trên ghế nóng các chương trình truyền hình thực tế như The Face hay The Voice, Hồ Ngọc Hà luôn bị ném đá vì “quá khéo” khi nhận xét về các thí sinh. Cô luôn dùng những mỹ từ để nói về thí sinh kể cả khi phần thi đó được đánh giá là tốt hay dở. Thậm chí, nếu có ý muốn chê, Hồ Ngọc Hà cũng nói rất vòng vèo và chọn cách khéo léo nhất để người nghe luôn hài lòng. Nghi vấn làm người thứ ba: Sau khi vợ đại gia Chu Đăng Khoa tố cáo Hồ Ngọc Hà chính là người thứ 3 xen vào hôn nhân. Dư luận đồng loạt “ném đá” và tẩy chay Hồ Ngọc Hà. Nhiều người sử dụng những ngôn từ mạnh, cho rằng cô là “hồ ly tinh”, “kẻ giật chồng”, “yêu nữ”. Cô chia sẻ: “có quen anh Chu Đăng Khoa, hiện nay chỉ ở mức tình bạn bình thường. Anh ấy cũng có ngỏ ý tặng quà cho tôi nhưng tôi chưa nhận cái gì cả”. Một lần nữa, cái tên Hồ Ngọc Hà lại bị mổ xẻ khi trong một cuộc phỏng vấn mới đây, Minh Hằng đã khóc và khẳng định chính Hồ Ngọc Hà đã chèn ép khiến cô phải rời vị trí giám khảo tại The Face 2017. Ban tổ chức The Face hiện tại vẫn chưa có bất cứ động thái nào làm rõ vụ việc. Tuy nhiên, dư luận đang nghiêng về phía Minh Hằng và cho rằng Hồ Ngọc Hà "gian xảo, dùng sức mạnh truyền thông áp đảo dư luận"...