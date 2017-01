Hoa hậu Mỹ Linh thân thiết bên "đàn chị" Ngọc Hân tại sự kiện

Tối 15/1, Hoa hậu Ngọc Hân và Hoa hậu Mỹ Linh đều tham gia sự kiện kỷ niệm 5 năm thời trang Elise tại Hà Nội. Trong khi Ngọc Hân diện bộ đồ đen ấn tượng thì Mỹ Linh lại thanh thoát với chiếc váy xanh. Ngọc Hân và Mỹ Linh có mối quan hệ khá thân thiết. Chiếc đầm đen gợi cảm của Ngọc Hân do NTK Hà Duy thiết kế. Kết hợp cùng kiểu tóc tết ấn tượng khiến gương mặt của Ngọc Hân sắc sảo hơn. Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh thanh thoát như một nàng công chúa với chiếc đầm gợi cảm. Đây là một trong những thiết kế của NTK Phạm Đăng Anh Thư. Dù khá gợi cảm nhưng thiết kế vẫn có những chi tiết tinh tế. Tham gia sự kiện còn có Ngọc Châu - Quán quân Vietnam's Next Top Model mùa thứ 7. Dàn mẫu của Vietnam's Next Top Model.

Tối 15/1, Hoa hậu Ngọc Hân và Hoa hậu Mỹ Linh đều tham gia sự kiện kỷ niệm 5 năm thời trang Elise tại Hà Nội. Trong khi Ngọc Hân diện bộ đồ đen ấn tượng thì Mỹ Linh lại thanh thoát với chiếc váy xanh. Ngọc Hân và Mỹ Linh có mối quan hệ khá thân thiết. Chiếc đầm đen gợi cảm của Ngọc Hân do NTK Hà Duy thiết kế. Kết hợp cùng kiểu tóc tết ấn tượng khiến gương mặt của Ngọc Hân sắc sảo hơn. Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh thanh thoát như một nàng công chúa với chiếc đầm gợi cảm. Đây là một trong những thiết kế của NTK Phạm Đăng Anh Thư. Dù khá gợi cảm nhưng thiết kế vẫn có những chi tiết tinh tế. Tham gia sự kiện còn có Ngọc Châu - Quán quân Vietnam's Next Top Model mùa thứ 7. Dàn mẫu của Vietnam's Next Top Model.