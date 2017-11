"Hoa hậu nổi loạn" Gal Gadot: Sau Wonder Woman là trở lại vạch xuất phát

Gal Gadot, ngôi sao mang trong mình 4 dòng máu Czech, Ba Lan, Áo và Đức trải lòng với tạp chí GQ về vai diễn Wonder Woman - dấu mốc son trong sự nghiệp của cô. "Sau 10 năm theo nghiệp diễn xuất, mặc dù rất thành công với Wonder Woman nhưng giờ đây, tôi có cảm giác như quay trở vạch xuất phát", Gal Gadot chia sẻ. "Tôi không muốn mọi người nhắc đến tôi chỉ với Wonder Woman, bởi vậy áp lực sau vai diễn này là rất lớn", Hoa hậu Israel nhấn mạnh. Gal thú nhận điểm yếu của cô chính là chất giọng yếu: "Tôi đã cố sửa chất giọng của mình từ rất lâu. HLV ngôn ngữ luôn nhắc tôi hãy làm chủ làn hơi và giọng nói. Ngoài ra, việc tiếng Anh không "nằm trong DNA" cũng khiến Gal Gadot gặp nhiều khó khăn khi tiến thân ở Hollywood. Trong buổi công chiếu Justice League tại Hollywood hôm thứ 2 vừa rồi, Gal Gadot xuất hiện vô cùng xinh đẹp và quyến rũ với bộ váy ánh vàng lóng lánh. Cô nở nụ cười rạng rỡ, sánh đôi với những tài tử quyến rũ hàng đầu Hollywood: Henry Cavill vai Superman, Ezra Miller vai The Flash, Ray Fisher vai Cyborg, Jason Momoa vai Aquaman và Ben Afffleck vai Super man. Quá thành công với 2 bom tấn Wonder Woman và Justice League, không thể nghi ngờ gì nữa 2017 chính là năm của Gal Gadot. Bất chấp nhiều sự phản đối bởi là người nước ngoài và chê bai hình thể quá gầy, ngực nhỏ, cô đã thể hiện một Wonder Woman nguyên bản xuất sắc Người ta vẫn gọi Gal Gadot là "Hoa hậu nổi loạn" bởi những lựa chọn cá tính: đi giày bệt lên thảm đỏ, gia nhập quân đội sau khi đăng quang hoa hậu, là mỹ nhân vạn người mê nhưng có hôn nhân bền vững./.

