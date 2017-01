Hoa hậu Thu Thủy rạng rỡ trên bản tin ngày đầu năm

Xuất hiện tại trường quay cho chương trình An ninh toàn cảnh, Hoa hậu Thu Thủy thu hút với vẻ đẹp rực rỡ trong chiếc đầm màu hồng được chị phối hợp cùng túi Hermes màu cam cà rốt. Ngoài 40 tuổi, nhưng Hoa hậu Việt Nam năm 1994 vẫn trẻ trung, xinh đẹp. Hoa hậu Thu Thuỷ đến từ rất sớm để tập luyện cho ngày đầu tiên ra mắt trong vai trò MC. Như chia sẻ trước đó của chị khi nhận lời tham gia chương trình, đây là công việc mà đam mê không đủ mà phải là sự chỉn chu và rèn luyện bền bỉ mới nên, chính vì vậy, chị rất kỹ lưỡng trong việc tập luyện kịch bản để lên hình. Dù lần đầu tiên tham gia vai trò MC thời sự, lại là mảng an ninh xã hội, nhưng Hoa hậu đã gây bất ngờ với khả năng dẫn sắc bén, dứt khoát với ngữ điệu thu hút. Hoa hậu Thu Thủy tin tưởng, mình sẽ chinh phục được khán giả qua màn ảnh nhỏ trong vai trò MC thời sự. Chương trình "An ninh toàn cảnh" được phát sóng vào giờ vàng buổi trưa hàng ngày từ 10h55 đến 11h55 trên Đài truyền hình Công an nhân dân, bắt đầu từ 1/1. Chương trình mang ý nghĩa xã hội rộng lớn, thiết thực với sự tham gia của nhiều nhân vật có tầm ảnh hưởng trong ngành an ninh, cũng như rất nhiều người nổi tiếng trong lĩnh vực giải trí... Chương trình bao gồm các chuyên mục mà người dân quan tâm như các bản tin an ninh trật tự, giao thông... Bên cạnh đó là những câu chuyện phê phán thói hư tật xấu trong xã hội, vinh danh điều tốt, việc tốt, những phương pháp nhận diện tội phạm thời nay qua sự tư vấn của lực lượng an ninh... Đặc biệt là vấn đề an ninh thực phẩm sạch và bẩn với sự góp mặt của những người nổi tiếng, sẽ giúp người dân thấy rõ hơn những vấn đề về thực phẩm qua sự cẩn trọng, tư vấn của các nghệ sĩ cũng như những nhân vật có tầm ảnh hưởng trong xã hội... Các MC của bản tin "An ninh toàn cảnh"./.

Xuất hiện tại trường quay cho chương trình An ninh toàn cảnh, Hoa hậu Thu Thủy thu hút với vẻ đẹp rực rỡ trong chiếc đầm màu hồng được chị phối hợp cùng túi Hermes màu cam cà rốt. Ngoài 40 tuổi, nhưng Hoa hậu Việt Nam năm 1994 vẫn trẻ trung, xinh đẹp. Hoa hậu Thu Thuỷ đến từ rất sớm để tập luyện cho ngày đầu tiên ra mắt trong vai trò MC. Như chia sẻ trước đó của chị khi nhận lời tham gia chương trình, đây là công việc mà đam mê không đủ mà phải là sự chỉn chu và rèn luyện bền bỉ mới nên, chính vì vậy, chị rất kỹ lưỡng trong việc tập luyện kịch bản để lên hình. Dù lần đầu tiên tham gia vai trò MC thời sự, lại là mảng an ninh xã hội, nhưng Hoa hậu đã gây bất ngờ với khả năng dẫn sắc bén, dứt khoát với ngữ điệu thu hút. Hoa hậu Thu Thủy tin tưởng, mình sẽ chinh phục được khán giả qua màn ảnh nhỏ trong vai trò MC thời sự. Chương trình "An ninh toàn cảnh" được phát sóng vào giờ vàng buổi trưa hàng ngày từ 10h55 đến 11h55 trên Đài truyền hình Công an nhân dân, bắt đầu từ 1/1. Chương trình mang ý nghĩa xã hội rộng lớn, thiết thực với sự tham gia của nhiều nhân vật có tầm ảnh hưởng trong ngành an ninh, cũng như rất nhiều người nổi tiếng trong lĩnh vực giải trí... Chương trình bao gồm các chuyên mục mà người dân quan tâm như các bản tin an ninh trật tự, giao thông... Bên cạnh đó là những câu chuyện phê phán thói hư tật xấu trong xã hội, vinh danh điều tốt, việc tốt, những phương pháp nhận diện tội phạm thời nay qua sự tư vấn của lực lượng an ninh... Đặc biệt là vấn đề an ninh thực phẩm sạch và bẩn với sự góp mặt của những người nổi tiếng, sẽ giúp người dân thấy rõ hơn những vấn đề về thực phẩm qua sự cẩn trọng, tư vấn của các nghệ sĩ cũng như những nhân vật có tầm ảnh hưởng trong xã hội... Các MC của bản tin "An ninh toàn cảnh"./.