Hoài Linh lái máy cày chở Hoàng Oanh trong phim “Ba vợ cưới vợ ba”

Một năm rưỡi sau “Bộ ba rắc rối”, Hoàng Oanh bất ngờ tái xuất điện ảnh với vai diễn Đề Nghị Từ - cô cháu gái sống ở quê cùng ông ngoại (Hoài Linh thủ vai). "Ba vợ cưới vợ ba" khai thác đề tài tình yêu, hôn nhân và những mối quan hệ gia đình. Trong phim, Đề Nghị Tử (Hoàng Oanh) yêu Ba Cối (Quang Minh) dù biết người đàn ông này đã có hai đời vợ và con riêng (Khánh My). Chính từ tình yêu này, mọi rắc rối trong phim bắt đầu xảy ra do ông ngoại của Nghị Tử ngăn cấm cháu gái của mình đến với Ba Cối. Đây cũng là lần đầu tiên Hoàng Oanh hóa thân hẳn vào một cô gái miền quê đằm thắm. Cô diện những trang phục bình dân như quần jeans, áo sơ mi hay những bộ trang phục truyền thống đơn giản như áo bà ba, quần satin và guốc mộc. Á hậu cũng thay kiểu tóc uốn xoăn yêu kiều bằng kiểu tóc suôn thẳng hai bên cho đúng chất quê dân dã của bộ phim. Trong quá trình quay phim, Hoàng Oanh có nhiều kỷ niệm với "ông ngoại" Hoài Linh. Nữ diễn viên chia sẻ cô không thể nào quên được những phân đoạn được nghệ sĩ Hoài Linh chở trên máy cày hay đối đáp thơ ca, văn vần với "ông ngoại". Danh hài ít khi thoại theo lời như trong kịch bản. Thay vào đó, nghệ sĩ Hoài Linh tự bổ sung, nhấn nhá, câu thoại hài hước để phù hợp với tâm lý nhân vật và bạn diễn. Hoàng Oanh đôi chỗ rất bất ngờ vì những câu thoại không như lúc tập. "Ba vợ cưới vợ ba" có sự góp mặt của các diễn viên: NSƯT Hoài Linh, nghệ sĩ Quang Minh, Hoàng Oanh, Khánh My, Vũ Tuấn Việt... Bộ phim hiện được chiếu tại các rạp trên toàn quốc.

