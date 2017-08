Huyền My đẹp hút hồn khi trở lại với phong cách “nữ thần“

Cuối tuần qua Á hậu Huyền My đã xuất hiện trong một sự kiện được tổ chức tại Hà Nội. Cô vẫn giữ được thần sắc rạng rỡ và lộng lẫy trong bộ váy màu hồng bay bổng của nhà thiết kế Đỗ Long. Bộ váy gam màu pastel duyên dáng, với chi tiết hai vạt váy cách điệu khiến Huyền My xinh đẹp tựa một ‘nữ thần’. Cô lựa chọn kiểu búi tóc sang trọng và phối cùng trang sức kim cương. Tháp tùng Huyền My tham dự sự kiện này là mẹ kiêm quản lý của cô. Á hậu tiết lộ trong suốt thời gian hơn một tháng qua, mẹ đã đồng hành cùng cô trong tất cả các sự kiện trong và ngoài nước để chuẩn bị cho cuộc thi Hoa hậu Hoà bình thế giới 2017. Chính việc phải di chuyển liên tục, làm việc quá sức và ăn uống thất thường đã khiến cho huyết áp của mẹ Á hậu không được ổn định, dẫn đến việc phải nhập viện cấp cứu không dưới hai lần. Chuẩn bị cho một cuộc thi quốc tế không hề đơn giản, không chỉ là công sức, tiền bạc mà còn là tâm huyết của cả một ê-kíp. Trong mấy tháng qua, Huyền My đã phải liên tục gặp gỡ công ty nắm giữ bản quyền cuộc thi Miss Grand tại Việt Nam để bàn bạc về các ý tưởng chuẩn bị cho cuộc thi. Ngoài ra phải gặp gỡ các nhà thiết kế để bàn về vấn đề trang phục; làm việc với các chuyên gia đào tạo catwalk, ứng xử… Mới đây, cô và ê-kíp đã thực hiện các bộ ảnh, quay video clip tự giới thiệu về bản thân, clip thuyết trình về đề tài hoà bình thế giới. Huyền My cũng làm việc với các nhà thiết kế quốc phục, bikini, trang phục dạ hội để chuẩn bị cho các phần thi. Á hậu tiết lộ cô nhận được sự hỗ trợ vô cùng nhiệt tình của các nhà thiết kế trong nước như: Lê Thanh Hoà, Joli Poli, Đỗ Long, Lâm Gia Khang, Adrian Anh Tuấn… Ngoài ra Huyền My và ê-kíp cũng tìm tới các thương hiệu thời trang đẳng cấp quốc tế để có sự thay đổi và biến hoá ấn tượng nhất cho cô. “Chỉ còn hơn một tháng nữa là sẽ diễn ra cuộc thi, mọi sự chuẩn bị đang vô cùng khẩn trương. Nhiều lúc My thấy kiệt sức nhưng chứng kiến sự tâm huyết của cả một ê-kíp càng không cho phép My bỏ cuộc. Mục tiêu lớn nhất của My lúc này chính là mang vinh quang về cho Việt Nam” - Á hậu chia sẻ. Cuộc thi Hoa hậu Hòa bình sẽ diễn ra vào tháng 10 tới tại Việt Nam./.

Bộ váy gam màu pastel duyên dáng, với chi tiết hai vạt váy cách điệu khiến Huyền My xinh đẹp tựa một ‘nữ thần’. Cô lựa chọn kiểu búi tóc sang trọng và phối cùng trang sức kim cương. Tháp tùng Huyền My tham dự sự kiện này là mẹ kiêm quản lý của cô. Á hậu tiết lộ trong suốt thời gian hơn một tháng qua, mẹ đã đồng hành cùng cô trong tất cả các sự kiện trong và ngoài nước để chuẩn bị cho cuộc thi Hoa hậu Hoà bình thế giới 2017. Chính việc phải di chuyển liên tục, làm việc quá sức và ăn uống thất thường đã khiến cho huyết áp của mẹ Á hậu không được ổn định, dẫn đến việc phải nhập viện cấp cứu không dưới hai lần. Chuẩn bị cho một cuộc thi quốc tế không hề đơn giản, không chỉ là công sức, tiền bạc mà còn là tâm huyết của cả một ê-kíp. Trong mấy tháng qua, Huyền My đã phải liên tục gặp gỡ công ty nắm giữ bản quyền cuộc thi Miss Grand tại Việt Nam để bàn bạc về các ý tưởng chuẩn bị cho cuộc thi. Ngoài ra phải gặp gỡ các nhà thiết kế để bàn về vấn đề trang phục; làm việc với các chuyên gia đào tạo catwalk, ứng xử… Mới đây, cô và ê-kíp đã thực hiện các bộ ảnh, quay video clip tự giới thiệu về bản thân, clip thuyết trình về đề tài hoà bình thế giới. Huyền My cũng làm việc với các nhà thiết kế quốc phục, bikini, trang phục dạ hội để chuẩn bị cho các phần thi. Á hậu tiết lộ cô nhận được sự hỗ trợ vô cùng nhiệt tình của các nhà thiết kế trong nước như: Lê Thanh Hoà, Joli Poli, Đỗ Long, Lâm Gia Khang, Adrian Anh Tuấn… Ngoài ra Huyền My và ê-kíp cũng tìm tới các thương hiệu thời trang đẳng cấp quốc tế để có sự thay đổi và biến hoá ấn tượng nhất cho cô. “Chỉ còn hơn một tháng nữa là sẽ diễn ra cuộc thi, mọi sự chuẩn bị đang vô cùng khẩn trương. Nhiều lúc My thấy kiệt sức nhưng chứng kiến sự tâm huyết của cả một ê-kíp càng không cho phép My bỏ cuộc. Mục tiêu lớn nhất của My lúc này chính là mang vinh quang về cho Việt Nam” - Á hậu chia sẻ. Cuộc thi Hoa hậu Hòa bình sẽ diễn ra vào tháng 10 tới tại Việt Nam./.