Huyền My đẹp tựa ‘nữ thần’ với váy voan mỏng manh

Tối 9/9, Á hậu Việt Nam 2016 đẹp tựa ‘thiên thần’ trong bộ váy voan mỏng manh như sương khói khi tham dự một event tại Hà Nội. Hầu như không xuất hiện tại các sự kiện showbiz để chuẩn bị cho cuộc thi Miss Grand 2017 sẽ diễn ra tại Việt Nam vào cuối tháng 10 tới, Á hậu Huyền My bất ngờ tham dự một sự kiện được tổ chức tại Hà Nội. Mặc dù ít tham gia các sự kiện gần đây, nhưng mỗi lần xuất hiện Á hậu Huyền My đều rất chỉn chu và đầu tư cho hình ảnh của mình. Tất cả các khách mời tại sự kiện đã phải trầm trồ với vẻ ngoài tự ‘nữ thần’ của người đẹp sinh năm 1995, khi cô lựa chọn cho mình bộ váy voan xuyên thấu dịu dàng. Huyền My lựa chọn kiểu tóc uốn xoăn nữ tính và lớp nền make-up trong veo. Thời gian qua, Á hậu thử nghiệm rất nhiều hình ảnh và hướng tới vẻ đẹp ngày càng hiện đại, gợi cảm để phù hợp với sân chơi Hoa hậu Hoà bình thế giới 2017. Chia sẻ trong sự kiện, Huyền My cho biết những ngày này cô di chuyển liên tục giữa Hà Nội và Sài Gòn để chuẩn bị cho cuộc thi Miss Grand 2017. Hiện tại, bên cạnh việc học tiếng Anh, giao tiếp, luyện tập catwalk; cô đang phải làm việc cùng với các nhà thiết kế để hoàn thiện các trang phục dân tộc, dạ hội và đời thường; đồng thời phải thực hiện các clip giới thiệu về bản thân cũng như theo chủ đề diễn thuyết của cuộc thi Hoa hậu Hoà bình thế giới 2017. Xuất hiện trong sự kiện còn có siêu mẫu Phương Mai. Nếu Huyền My lựa chọn phong cách nữ tính thì giải vàng Siêu mẫu 2012 lại mặc một bộ cánh xuyên thấu vô cùng gợi cảm và táo bạo. Huyền My chụp ảnh cùng các khách mời tại sự kiện./.

