Huyền My khoe vóc dáng gợi cảm trước thềm cuộc thi sắc đẹp quốc tế

Sau thông tin chính thức đại diện Việt Nam tại cuộc thi Miss Grand International – Hoa hậu Hoà bình Quốc tế 2017, Á hậu Việt Nam 2014 Huyền My trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông Việt Nam. Đặc biệt, năm nay cuộc thi quốc tế danh giá này quyết định chọn Việt Nam là địa điểm tổ chức. Mới đây, Huyền My vừa tung ra một số hình ảnh mới của cô trong hai thiết kế của NTK Lâm Gia Khang. Có thể nói, bộ ảnh thể hiện rõ nét nhất định hướng hình tượng của cô dành cho cuộc thi sắp tới. Bên cạnh vẻ thanh lịch quen thuộc, Huyền My mạnh dạn khoe khéo những đường cong gợi cảm, vóc dáng nóng bỏng. Đây có thể nói là sự thay đổi đáng kể cuả người đẹp, nhằm phù hợp với tiêu chí vẻ đẹp của cuộc thi Miss Grand International. Trước thông tin Huyền My tham gia Miss Grand International, đông đảo công chúng bày tỏ sự ủng hộ và yêu mến đại diện chủ nhà năm nay. Á hậu Việt Nam 2014 được nhận xét sở hữu nhiều điểm mạnh về ngoại hình vừa giữ nét Á Đông vừa hiện đại, khả năng thuyết trình bằng Anh ngữ, hình ảnh không scandal. Đặc biệt, người đẹp còn có tinh thần cầu tiến và sự kiên trì. Đây là yếu tố quyết định đến sự thay đổi – hoàn thiện của Huyền My trong sáu tháng chuẩn bị sắp tới. Mặt khác, sự ủng hộ từ phía người hâm mộ chắc chắn sẽ tiếp thêm nhiều động lực cho Huyền My trong giai đoạn này. Hiện Huyền My cùng đơn vị giữ bản quyền đẩy tiến độ hoàn tất các thủ tục trước khi bắt đầu vào quá trình luyện tập. Theo đó, việc luyện tập sẽ chủ yếu giúp Huyền My hoàn thiện kỹ năng trình diễn trong các thể loại trang phục. Bên cạnh đó, cô cũng đẩy mạnh chế độ rèn luyện thể hình để sở hữu vóc dáng khoẻ khoắn, gợi cảm hơn.

