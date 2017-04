Ít ai biết những người nổi tiếng này có mối quan hệ ruột thịt với nhau

Jessica Capshaw là con gái của nữ diễn viên Kate Capshaw và có người cha dượng là đạo diễn Steven Speilberg nên con đường đến với Hollywood lại càng dễ dàng. Không dựa vào danh tiếng quá lớn của cha mẹ, cô luôn nỗ lực để trang bị kiến thức cho mình. Ca sĩ Lily và Alfie Allen - diễn viên "Game of Thrones" là anh em ruột. Thậm chí, Lily còn viết một ca khúc tặng cho chính anh trai của mình. Jenny và Melissa McCarthy là chị em họ. Thậm chí mới đây, Jenny còn chia sẻ bức hình chụp hai chị em thời còn nhỏ, điều này cho thấy mối quan hệ của họ thân thiết đến thế nào. Joan và John Cusack là chị em ruột. Cả hai thường sánh bước, giúp đỡ nhau phát triển trên con đường sự nghiệp diễn xuất và cả hai từng đóng chung với nhau chừng 10 bộ phim. Warren Beatty và Shirley MacLaine không chỉ là đồng nghiệp mà họ cũng có mối quan hệ ruột thịt trong một gia đình. Nữ diễn viên Hallie là em gái của Jesse Eisenberg. Có thể thấy thời cuối những năm 90, Hallie là gương mặt nổi tiếng của nền điện ảnh thế giới, thế nhưng, thời gian sau đó, cô đã lui về "ở ẩn" và "cắt đứt" mối liên quan với diễn xuất. Về phía Jesse, anh đang ngày một "thăng hoa" và tên tuổi nam diễn viên được biết đến nhiều hơn qua vai diễn trong phim "Bicentennial Man" và "The Miracle Worker". Nữ diễn viên Blake và Robyn Lively là chị em cùng cha khác mẹ. Cả hai thường xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện trao giải cũng như những chương trình thời trang lớn. Katherine Waterston là con gái của nam diễn viên Sam Waterston. Nếu như Sam Waterston nổi tiếng qua các chương trình truyền hình như "Law & Order" và "The Newsroom" thì con gái ông lại được biết đến qua bộ phim "Harry Potter" đình đám. Thật khó có thể tin được rằng Tom Cruise và nam diễn viên "Lost" - William Mapother lại là anh em họ. Julia Roberts là dì ruột của nữ diễn viên Emma Roberts. Trong hầu hết các buổi phỏng vấn, Julia thường dành cho cháu gái của mình những lời "có cánh" hết sức dễ thương.

