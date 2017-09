Jennifer Lawrence mặc váy 'lấp ló' khoe vòng 1 trên thảm đỏ LHP Venice

Xuất hiện trên thảm đỏ Liên hoan phim Venice 2017, nữ diễn viên Jennifer Lawrence đã gây sự chú ý bởi bộ cánh hoa bồng bềnh, quyến rũ. Nữ diễn viên đẹp tựa thiên thần trong bộ váy hoạ tiết hoa nổi của Christian Dior. Diễn viên 27 tuổi nhẹ nhàng, thanh thoát trên thảm đỏ, thu hút mọi ánh nhìn. Jennifer Lawrence khoe vòng một đầy đặn với phần áo xuyên thấu. Lawrence khéo léo kết hợp bộ trang phục với trang sức tinh tế và mái tóc búi cao gọn gàng. Mặc dù đã công khai chuyện tình cảm với nam đạo diễn Darren Aronofsky... ...nhưng dường như hai người vẫn giữ khoảng cách trước đám đông. Lawrence không ngồi cạnh bạn trai mới của mình mà ngồi giữa nam diễn viên Javier Bardem và nữ diễn viên Michelle Pfeiffer. Kể cả khi chụp hình, cặp đôi vẫn hạn chế đứng cạnh nhau. Nữ diễn viên Michelle Pfeiffer đứng ngăn cách giữa 2 người. Bộ cánh lộng lẫy của Lawrence giúp cô trở nên nổi bật, "lấn át" cả bạn diễn, nữ diễn viên Michelle Pfeiffer. Jennifer Lawrence tạo dáng bên cạnh bạn diễn - nam tài tử Javier Bardem. "Mother!" là bộ phim tâm lý kinh dị do Darren Aronofsky làm đạo diễn và Jennifer Lawrence đóng vai nữ chính. Hai người cũng bén duyên và chính thức hẹn hò sau khi bộ phim kết thúc. Trong cuộc phỏng vấn gần đây với tạp chí Vogue, Aronofsky không ngừng dành những lời khen về việc diễn xuất của Lawrence: "Tôi luôn luôn so sánh cô ấy với Michael Jordan". Lawrence chia sẻ cô đã rất hoảng sợ và áp lực khi vào vai nhân vật này. Thậm chí cô phải chui vào trong lều của mình để trấn tĩnh lại tinh thần. Mặc dù là bộ phim gây nhiều tranh cãi nhưng theo tờ The Hollywood Reporter, "Mother!" là bộ phim kinh dị đem lại được những tiếng la hét hoảng sợ./.

Xuất hiện trên thảm đỏ Liên hoan phim Venice 2017, nữ diễn viên Jennifer Lawrence đã gây sự chú ý bởi bộ cánh hoa bồng bềnh, quyến rũ. Nữ diễn viên đẹp tựa thiên thần trong bộ váy hoạ tiết hoa nổi của Christian Dior. Diễn viên 27 tuổi nhẹ nhàng, thanh thoát trên thảm đỏ, thu hút mọi ánh nhìn.

Jennifer Lawrence khoe vòng một đầy đặn với phần áo xuyên thấu.

Lawrence khéo léo kết hợp bộ trang phục với trang sức tinh tế và mái tóc búi cao gọn gàng. Mặc dù đã công khai chuyện tình cảm với nam đạo diễn Darren Aronofsky... ...nhưng dường như hai người vẫn giữ khoảng cách trước đám đông. Lawrence không ngồi cạnh bạn trai mới của mình mà ngồi giữa nam diễn viên Javier Bardem và nữ diễn viên Michelle Pfeiffer. Kể cả khi chụp hình, cặp đôi vẫn hạn chế đứng cạnh nhau. Nữ diễn viên Michelle Pfeiffer đứng ngăn cách giữa 2 người. Bộ cánh lộng lẫy của Lawrence giúp cô trở nên nổi bật, "lấn át" cả bạn diễn, nữ diễn viên Michelle Pfeiffer. Jennifer Lawrence tạo dáng bên cạnh bạn diễn - nam tài tử Javier Bardem.

"Mother!" là bộ phim tâm lý kinh dị do Darren Aronofsky làm đạo diễn và Jennifer Lawrence đóng vai nữ chính. Hai người cũng bén duyên và chính thức hẹn hò sau khi bộ phim kết thúc. Trong cuộc phỏng vấn gần đây với tạp chí Vogue, Aronofsky không ngừng dành những lời khen về việc diễn xuất của Lawrence: "Tôi luôn luôn so sánh cô ấy với Michael Jordan". Lawrence chia sẻ cô đã rất hoảng sợ và áp lực khi vào vai nhân vật này. Thậm chí cô phải chui vào trong lều của mình để trấn tĩnh lại tinh thần. Mặc dù là bộ phim gây nhiều tranh cãi nhưng theo tờ The Hollywood Reporter, "Mother!" là bộ phim kinh dị đem lại được những tiếng la hét hoảng sợ./.