Jessica Alba diện đầm nhung đen khoe bụng bầu quyến rũ

Jessica Alba đã cùng chồng là Cash Warren tham dự sự kiện "Baby2baby" ở Los Angeles. Nữ diễn viên 36 tuổi đã khiến truyền thông bất ngờ khi lần đầu công khai bụng bầu khi tham gia sự kiện. Cô diện một chiếc đầm nhung đen cổ điển, hoa tai kim cương và một lớp trang điểm đơn giản nhưng đủ để thu hút sự chú ý của truyền thông.

"Thiên thần bóng tối" quyến rũ trong chiếc đầm nhung đen tại buổi tiệc "Baby2baby".

Người đẹp sinh năm 1981 là một biểu tượng nhan sắc của làng giải trí từ khi nổi tiếng vào đầu những năm 2000. Các danh sách bình chọn “Phụ nữ quyến rũ nhất thế giới” của các tạp chí uy tín như People, FHM hay GQ... luôn có tên Jessica Alba. Cô lập kỷ lục với việc góp mặt trong danh sách “100 phụ nữ hấp dẫn nhất” của tạp chí Maxim từ khi danh sách này ra đời năm 2000 tới nay.

Mặc dù đang mang thai nhưng Jessica Alba vẫn đẹp lộng lẫy, duyên dáng.

Jessica Alba từng tham gia các phim như Dark Angel, Honey, Sin City, Fantastic Four, Into the Blue, Idle Hands và Good Luck Chuck. Bộ phim đánh dấu sự xuất hiện của Jessica Alba tại Hollywood là Camp Nowhere. Sau đó "thiên thần bóng tối" được nhận các vai diễn trong cả điện ảnh và truyền hình, nổi bật là The Secret World of Alex Mac.

Người đẹp 36 tuổi và chồng Cash Warren đang rất hạnh phúc mong đợi đứa con thứ 3 của họ.

Alba kết hôn với Warren tại L.A vào tháng 5 năm 2008. Và tháng 6/2008, Alba sinh một bé gái với cái tên Honor Marie Warren./.

