Khởi My và Kelvin Khánh hạnh phúc tiết lộ về chuyến đi tuần trăng mật

Đã trải qua 4 mùa với nhiều niềm vui, hạnh phúc và ngập tràn tiếng cười, “cặp đôi triệu tim” Khởi My Kelvin Khánh quyết định kết thúc chương trình “Gặp là chiến” trong sự nuối tiếc của khán giả. Trong tập cuối phát sóng vào tối 15/11 trên ứng dụng truyền hình trực tiếp V Live, cặp đôi đã chơi hết mình và chia sẻ nhiều tâm sự với fan. Tại đây, Khởi My cũng tiết lộ lý do mà Gặp là chiến nên kết thúc tại thời điểm đang là show hot nhất: “Vì cái tên cặp đôi triệu tim mà Khánh và My rất áp lực. Mỗi tập phải làm sao cho thật hay để các bạn mãi luôn ủng hộ và bắn tim nhiều hơn. Nhưng dù chương trình có hay cỡ nào thì cũng nên dừng lại, chứ làm đến mấy season liền rồi, phải làm chương trình mới cho các bạn thêm vui”. Đây cũng là chương trình giải trí cuối cùng cặp đôi tham gia, trước khi làm đám cưới vào cuối tháng 11 này. Ngoài ra, có lẽ lý do chính VinZoi muốn kết thúc chương trình vào thời điểm này, là vì sau khi cử hành hôn lễ cặp đôi sẽ đi du lịch “Vòng quanh thế giới, ajinomoto” - Kelvin Khánh tếu táo. Khởi My thì bật mí, cả hai sẽ dành 2 tháng để đi hưởng tuần trăng mật. Họ sẽ đi phượt với nhau và hứa sẽ cập nhật hình ảnh liên tục. Cũng vì sắp về chung một nhà nên trong chương trình, Khởi My - Kelvin Khánh không ngại dành cho nhau những “nụ hôn” công khai, không thèm “đỏ mặt”. Nhất là khi ý chí quyết thắng của cả hai tăng cao với trò chơi xé giấy bằng miệng. Bên cạnh đó, trong tập cuối, cả hai đã cùng các khán giả nhìn lại những hình ảnh spotlight của 4 mùa vừa qua. Cả hai cũng nghe “tiếng lòng” của fan và hứa sau khi đi du lịch về sẽ cùng ekip sản xuất và V Live “ủ mưu” cho chương trình mới./.

