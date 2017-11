Không chỉ Á hậu Hoàng My, nhiều người đẹp Việt cũng từng dính “vạ miệng“

Mới đây, trong khi Bán kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 diễn ra giữa thời điểm cơn bão Damrey đổ bộ vào Khánh Hòa gây thiệt hại nặng nề vẫn còn đang gây nhiều tranh cãi, Á hậu Vũ Hoàng My bất ngờ chia sẻ trên trang cá nhân: "Bão Damrey đến rồi đi trong đêm, không nhằm nhò gì so với thiệt hại của những cơn bão không hồi kết cho đương kim hoa hậu đâu em ạ... Những bàn tay nõn nà của tôi, đừng bị trầy xước gì nhé". Câu nói này khiến nhiều người cho rằng là "phát ngôn vô cảm". Mặc dù đã lên tiếng xin lỗi nhưng dường như vẫn không làm dư luận xã hội nguôi ngoai. Á hậu Nguyễn Thị Loan cũng bị "vạ lây" khi không làm chủ được phát ngôn của mình. Từng tham gia Hoa hậu Quốc tế 2016, chuyên trang nhan sắc Missosology đăng tải bức ảnh người đẹp Philippines - Kylie Verzosac người đã đăng quang ngôi vị cao nhất, Nguyễn Thị Loan bất ngờ để lại bình luận với nội dung ngắn gọn: "Ugly" (tạm dịch là "xấu xí"). Phát ngôn này của cô cũng khiến dư luận Philippines dậy sóng. Người đẹp đã phải viết một bức thư bằng tiếng Anh để xin lỗi. Trong một chương trình truyền hình, Hoa hậu Việt Nam 1994 - Thu Thủy cũng có phát ngôn "để đời": "Phụ nữ chúng em thường hay nói với nhau rằng, khóc ở đâu cũng thế thôi nhưng khóc ở trong xe Mercedes vẫn thích hơn trên xe đạp hay đằng sau một cái Wave Tàu". Câu nói này của cô cũng từng được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, Khi được hỏi nghĩ gì về vương miện Hoa hậu hoàn vũ, thí sinh Nguyễn Thị Huyền Trang thẳng thắn trả lời: “Sự nổi tiếng, thu nhập thật cao vì em thấy như chị Phạm Hương bây giờ có rất nhiều show quảng cáo lớn, đi sự kiện rất nhiều. Em rất ngưỡng mộ”. Câu trả lời khiến nhiều người ngỡ ngàng này của Huyền Trang cũng bị "ném đá" trên mạng xã hội. Cách đây không lâu, nữ ca sĩ Thanh Lam cũng gây tranh cãi khi cho rằng: '"Trong miền Nam lại nổi lên nhiều ca sĩ chẳng học hành gì cả mà vẫn nổi tiếng nhờ truyền thông. Tôi đặt dấu chấm hỏi về điều này”. Ngay sau đó, nữ diva đã lên tiếng và trần tình về phát ngôn "gây bão" dư luận này của mình. Trong lần ra mắt iPhone X gần đây, ca sĩ Phan Lê Ái Phương đã thẳng thắn chia sẻ trên trang cá nhân facebook:"Một xã hội toàn những thanh niên dễ dãi, bộ thận cắt rồi mọc lại được hả?". Thay vì vậy hãy chọn cách bán thân, "vì một thế giới mua Iphone". Mặc dù sau đó đã lên tiếng xin lỗi và giải thích đây chỉ là một câu nói đùa nhưng rõ ràng cô đã phá vỡ hình ảnh "gái ngoan" mà mình đã xây dựng bấy lâu. Trước nhiều chỉ trích của dư luận về mối tình của Hồ Ngọc Hà với đại gia Chu Đăng Khoa, nữ ca sĩ thẳng thắn phản pháo: "Đã là miệng dư luận thì cái gì cũng có thể nói được vì đó là lưỡi không xương. Vì vậy, Hà nghĩ rằng, bọn Hà không có rảnh để đi chứng minh với bất kỳ ai vì cái đó không trả cát-xê cho bọn Hà. Và cũng không làm cho bọn Hà nổi tiếng hơn. Giá trị của mỗi người thì mỗi người phải tự giữ". "Nữ hoàng dao kéo" Phi Thanh Vân cũng từng có rất nhiều phát ngôn gây bất ngờ. Chẳng hạn: "Để một người nổi tiếng gật đầu cặp với một đại gia thì món quà chào cho tình yêu này không phải rẻ, "bèo" nhất cũng là 10.000 USD. Vậy nên câu nói cửa miệng của các đại gia là: Cái gì không thể mua được bằng tiền thì có thể mua được bằng rất nhiều tiền”. Ở tuổi 19, giọng ca "Em gái mưa" Hương Tràm đã từng gây sốc khi trả lời phỏng vấn với truyền thông rằng cô rất tự tin về chuyện tế nhị trong tình yêu. Có thể là do tính cách thẳng thắn, nhưng với những chuyện nhạy cảm như vậy, tốt nhất không nên đưa lên mặt báo, nhất là một người nổi tiếng trong showbiz Việt. Angela Phương Trinh có lẽ là cái tên gắn nhiều với scandal và những phát ngôn gây sốc nhất nhì làng giải trí Việt. Đặc biệt, câu nói: "Dân Việt Nam hình như ko biết đọc :)) Cấm diễn trong thời gian xử lý vi phạm thôi chứ Trinh mà bị cấm luôn thì các ca sĩ đi hát bar khác cũng bị cấm luôn à?" đã khiến nhiều khán giả lắc đầu ngán ngẩm về lối hành xử và phát ngôn của cô gái này./.

Mới đây, trong khi Bán kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 diễn ra giữa thời điểm cơn bão Damrey đổ bộ vào Khánh Hòa gây thiệt hại nặng nề vẫn còn đang gây nhiều tranh cãi, Á hậu Vũ Hoàng My bất ngờ chia sẻ trên trang cá nhân: "Bão Damrey đến rồi đi trong đêm, không nhằm nhò gì so với thiệt hại của những cơn bão không hồi kết cho đương kim hoa hậu đâu em ạ... Những bàn tay nõn nà của tôi, đừng bị trầy xước gì nhé". Câu nói này khiến nhiều người cho rằng là "phát ngôn vô cảm". Mặc dù đã lên tiếng xin lỗi nhưng dường như vẫn không làm dư luận xã hội nguôi ngoai. Á hậu Nguyễn Thị Loan cũng bị "vạ lây" khi không làm chủ được phát ngôn của mình. Từng tham gia Hoa hậu Quốc tế 2016, chuyên trang nhan sắc Missosology đăng tải bức ảnh người đẹp Philippines - Kylie Verzosac người đã đăng quang ngôi vị cao nhất, Nguyễn Thị Loan bất ngờ để lại bình luận với nội dung ngắn gọn: "Ugly" (tạm dịch là "xấu xí"). Phát ngôn này của cô cũng khiến dư luận Philippines dậy sóng. Người đẹp đã phải viết một bức thư bằng tiếng Anh để xin lỗi. Trong một chương trình truyền hình, Hoa hậu Việt Nam 1994 - Thu Thủy cũng có phát ngôn "để đời": "Phụ nữ chúng em thường hay nói với nhau rằng, khóc ở đâu cũng thế thôi nhưng khóc ở trong xe Mercedes vẫn thích hơn trên xe đạp hay đằng sau một cái Wave Tàu". Câu nói này của cô cũng từng được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, Khi được hỏi nghĩ gì về vương miện Hoa hậu hoàn vũ, thí sinh Nguyễn Thị Huyền Trang thẳng thắn trả lời: “Sự nổi tiếng, thu nhập thật cao vì em thấy như chị Phạm Hương bây giờ có rất nhiều show quảng cáo lớn, đi sự kiện rất nhiều. Em rất ngưỡng mộ”. Câu trả lời khiến nhiều người ngỡ ngàng này của Huyền Trang cũng bị "ném đá" trên mạng xã hội. Cách đây không lâu, nữ ca sĩ Thanh Lam cũng gây tranh cãi khi cho rằng: '"Trong miền Nam lại nổi lên nhiều ca sĩ chẳng học hành gì cả mà vẫn nổi tiếng nhờ truyền thông. Tôi đặt dấu chấm hỏi về điều này”. Ngay sau đó, nữ diva đã lên tiếng và trần tình về phát ngôn "gây bão" dư luận này của mình. Trong lần ra mắt iPhone X gần đây, ca sĩ Phan Lê Ái Phương đã thẳng thắn chia sẻ trên trang cá nhân facebook:"Một xã hội toàn những thanh niên dễ dãi, bộ thận cắt rồi mọc lại được hả?". Thay vì vậy hãy chọn cách bán thân, "vì một thế giới mua Iphone". Mặc dù sau đó đã lên tiếng xin lỗi và giải thích đây chỉ là một câu nói đùa nhưng rõ ràng cô đã phá vỡ hình ảnh "gái ngoan" mà mình đã xây dựng bấy lâu. Trước nhiều chỉ trích của dư luận về mối tình của Hồ Ngọc Hà với đại gia Chu Đăng Khoa, nữ ca sĩ thẳng thắn phản pháo: "Đã là miệng dư luận thì cái gì cũng có thể nói được vì đó là lưỡi không xương. Vì vậy, Hà nghĩ rằng, bọn Hà không có rảnh để đi chứng minh với bất kỳ ai vì cái đó không trả cát-xê cho bọn Hà. Và cũng không làm cho bọn Hà nổi tiếng hơn. Giá trị của mỗi người thì mỗi người phải tự giữ". "Nữ hoàng dao kéo" Phi Thanh Vân cũng từng có rất nhiều phát ngôn gây bất ngờ. Chẳng hạn: "Để một người nổi tiếng gật đầu cặp với một đại gia thì món quà chào cho tình yêu này không phải rẻ, "bèo" nhất cũng là 10.000 USD. Vậy nên câu nói cửa miệng của các đại gia là: Cái gì không thể mua được bằng tiền thì có thể mua được bằng rất nhiều tiền”. Ở tuổi 19, giọng ca "Em gái mưa" Hương Tràm đã từng gây sốc khi trả lời phỏng vấn với truyền thông rằng cô rất tự tin về chuyện tế nhị trong tình yêu. Có thể là do tính cách thẳng thắn, nhưng với những chuyện nhạy cảm như vậy, tốt nhất không nên đưa lên mặt báo, nhất là một người nổi tiếng trong showbiz Việt. Angela Phương Trinh có lẽ là cái tên gắn nhiều với scandal và những phát ngôn gây sốc nhất nhì làng giải trí Việt. Đặc biệt, câu nói: "Dân Việt Nam hình như ko biết đọc :)) Cấm diễn trong thời gian xử lý vi phạm thôi chứ Trinh mà bị cấm luôn thì các ca sĩ đi hát bar khác cũng bị cấm luôn à?" đã khiến nhiều khán giả lắc đầu ngán ngẩm về lối hành xử và phát ngôn của cô gái này./.