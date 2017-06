Không chỉ Khánh Linh The Face, nhiều sao Việt “lên đời” nhờ niềng răng

Khánh Linh, một trong những thí sinh "hot" nhất The Face 2017 bởi vẻ đẹp mong manh đã thu hút sự quan tâm của dư luận khi công khai đã phẫu thuật mũi và niềng răng. Được biết, The Face là cuộc thi không có tiêu chí tuyển chọn thí sinh không được phẫu thuật thẩm mỹ. Không thể phủ nhận vẻ đẹp mong manh, gợi cảm của Khánh Linh sau khi đã niềng răng và sửa mũi. Cô là một trong những ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị quán quân The Face năm nay. Ở góc ảnh này, Thiên Nga, cô gái đang rất được yêu thích tại The Face lộ xương hàm và chiếc cằm dài bất thường. Trước nhiều nghi ngờ rằng Thiên Nga đã phẫu thuật thẩm mỹ để có được nhan sắc như hiện tại, cô cho biết mình chỉ niềng răng. Nữ hoàng dancesport Khánh Thi đã đẹp và gợi cảm hơn rất nhiều sau khi làm răng, sửa mũi. "Công chúa bong bóng" Bảo Thy có nhan sắc tầm thường trước khi bước chân vào showbiz. Niềng răng đã giúp gương mặt Bảo Thy thon gọn và xinh đẹp hơn rất nhiều. Diva Hồng Nhung gây ấn tượng bởi chiếc răng khểnh vô cùng đáng yêu, tuy nhiên hàm răng cô hơi hô và chưa đều. Sau khi thực hiện niềng răng, Hồng Nhung không chỉ sở hữu nhan sắc vượt trội và trẻ trung hơn mà trông cô còn rất tự tin và tràn đầy sức sống. Thuỷ Tiên với gương mặt thô, quai hàm bạnh, hàm răng hô, cằm vuông và trang phục chân quê ngày chưa nổi tiếng. Thuỷ Tiên từng chia sẻ: "Đẹp tự nhiên nhưng không tự nhiên mà đẹp". Sau khi phẫu thuật thẩm mỹ và niềng răng, bà xã Công Vinh trở thành một trong những mỹ nhân gợi cảm nhất showbiz Việt.

