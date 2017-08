Kinh ngạc trước hình ảnh “già nua” của các sao Hollywood trên màn ảnh

Jared Leto thời điểm năm 38 tuổi đã hóa thân khá xuất sắc vai diễn Nemo - một người đàn ông 118 tuổi trong phim "Mr. Nobody". Nam diễn viên đã phải mất nhiều tiếng trong phòng hóa trang để "đắp" nếp nhăn giả và những vết đồi mồi lên da như thật khiến nhiều người kinh ngạc. Dù chỉ đóng vai phụ trong phim "The Grand Budapest Hotel" nhưng Tilda Swinton vẫn khiến không ít người phải "choáng" vì tạo hình một quý bà thượng lưu già nua 84 tuổi, tự nhiên đến bất ngờ. Nhờ công nghệ tạo hình 3D hiện đại, quay trước 120 biểu cảm khuôn mặt và ghép vào hình dựng máy tính, Brad Pitt đã trở thành người đàn ông 80 tuổi Benjamin Button trong phim "The Curious Case of Benjamin Button". Cùng với trang điểm, tạo hình già nua của Cate Blanchet với trong vai bà Daisy, 60 tuổi trong phim "The Curious Case of Benjamin Button" đã gây ấn tượng mạnh. Hồi năm 34 tuổi, người ta sẽ nghĩ Kate Winslet chắc hẳn gặp khá nhiều khó khăn khi phải hóa trang để đảm nhận vai diễn bà Hanna Schmitz, 61 tuổi trong phim "The Reader". Thế nhưng, sau 8 tiếng hóa trang, nữ diễn viên đã khiến nhiều người ngạc nhiên và vai diễn xuất sắc này đã mang lại cho cô tượng vàng Oscar danh giá. Để vào vai Laura Brown - người phụ nữ 60 tuổi trong "The Hours", Julianne Moore đã phải nhờ đến sự can thiệp của công nghệ hóa trang một cách hiệu quả. Đảm nhận vai diễn J. Edgar Hoover - người đàn ông 77 tuổi trong phim "J. Edgar", Leonardo DiCaprio đã phải đeo mặt nạ tạo hình và đội tóc giả trong quá trình quay phim. Ít ai biết, vai diễn Peggy Carter - 89 tuổi trong phim "Captain America: The Winter Soldier" lại do người đẹp Hayley Atwell, thời điểm năm 32 tuổi đảm nhận. Ekip sản xuất đã dùng cơ thể của diễn viên đóng thế lớn tuổi ghép với khuôn mặt của Hayley sau khi xử lý tạo hình. Một cô gái xinh đẹp như Helena Bonham Carter đã phải vào vai một mụ phù thủy già The Witch trong phim "Big Fish" quả thật là thành công lớn. Tuy tạo hình kém lộng lẫy nhưng nữ diễn viên vẫn gây ấn tượng mạnh bởi diễn xuất có hồn của mình. Nhà sản xuất đã dùng cách thức ghép mặt Carice van Houten vào phần thân của một diễn viên đóng thế khi hóa thân thành Bonus: Melisandre già nua trong phần 6 "Game of Thrones".

Jared Leto thời điểm năm 38 tuổi đã hóa thân khá xuất sắc vai diễn Nemo - một người đàn ông 118 tuổi trong phim "Mr. Nobody". Nam diễn viên đã phải mất nhiều tiếng trong phòng hóa trang để "đắp" nếp nhăn giả và những vết đồi mồi lên da như thật khiến nhiều người kinh ngạc. Dù chỉ đóng vai phụ trong phim "The Grand Budapest Hotel" nhưng Tilda Swinton vẫn khiến không ít người phải "choáng" vì tạo hình một quý bà thượng lưu già nua 84 tuổi, tự nhiên đến bất ngờ. Nhờ công nghệ tạo hình 3D hiện đại, quay trước 120 biểu cảm khuôn mặt và ghép vào hình dựng máy tính, Brad Pitt đã trở thành người đàn ông 80 tuổi Benjamin Button trong phim "The Curious Case of Benjamin Button". Cùng với trang điểm, tạo hình già nua của Cate Blanchet với trong vai bà Daisy, 60 tuổi trong phim "The Curious Case of Benjamin Button" đã gây ấn tượng mạnh. Hồi năm 34 tuổi, người ta sẽ nghĩ Kate Winslet chắc hẳn gặp khá nhiều khó khăn khi phải hóa trang để đảm nhận vai diễn bà Hanna Schmitz, 61 tuổi trong phim "The Reader". Thế nhưng, sau 8 tiếng hóa trang, nữ diễn viên đã khiến nhiều người ngạc nhiên và vai diễn xuất sắc này đã mang lại cho cô tượng vàng Oscar danh giá. Để vào vai Laura Brown - người phụ nữ 60 tuổi trong "The Hours", Julianne Moore đã phải nhờ đến sự can thiệp của công nghệ hóa trang một cách hiệu quả. Đảm nhận vai diễn J. Edgar Hoover - người đàn ông 77 tuổi trong phim "J. Edgar", Leonardo DiCaprio đã phải đeo mặt nạ tạo hình và đội tóc giả trong quá trình quay phim. Ít ai biết, vai diễn Peggy Carter - 89 tuổi trong phim "Captain America: The Winter Soldier" lại do người đẹp Hayley Atwell, thời điểm năm 32 tuổi đảm nhận. Ekip sản xuất đã dùng cơ thể của diễn viên đóng thế lớn tuổi ghép với khuôn mặt của Hayley sau khi xử lý tạo hình. Một cô gái xinh đẹp như Helena Bonham Carter đã phải vào vai một mụ phù thủy già The Witch trong phim "Big Fish" quả thật là thành công lớn. Tuy tạo hình kém lộng lẫy nhưng nữ diễn viên vẫn gây ấn tượng mạnh bởi diễn xuất có hồn của mình. Nhà sản xuất đã dùng cách thức ghép mặt Carice van Houten vào phần thân của một diễn viên đóng thế khi hóa thân thành Bonus: Melisandre già nua trong phần 6 "Game of Thrones".