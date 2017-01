Lâm Tâm Như sinh con gái đầu lòng với Hoắc Kiến Hoa

Trên trang cá nhân ngày 6/1, nữ diễn viên Lâm Tâm đã chia sẻ một bức ảnh dấu chân của bé gái mới sinh kèm dòng ghi chú: “Hoan nghênh tiểu thiên sứ của chúng ta”. Đây là con đầu lòng của cặp diễn viên Hoắc Kiến Hoa – Lâm Tâm Như nên nhận được sự chú ý lớn của bạn bè và người hâm mộ.

Ngay sau khi nữ diễn viên chia sẻ thông tin mẹ tròn con vuông, rất nhiều bạn bè như Triệu Vy, Phạm Băng Băng, Thư Kỳ, Huỳnh Hiểu Minh… và người hâm mộ đã gửi lời chúc mừng với hy vọng, “tiểu thiên sứ” của cặp vợ chồng sẽ mạnh khỏe và hạnh phúc.

Bức ảnh Lâm Tâm Như đăng tải trên trang cá nhân.

Chia sẻ thêm về bé gái mới sinh, một trang tin tiết lộ, Lâm Tâm Như chọn phương pháp sinh mổ và bé gái nặng khoảng 3,3 kg. Cô bé có nhiều nét đáng yêu, nhờ thừa hưởng vẻ đẹp của gia đình. Trong thời điểm vợ chuẩn bị sinh, Hoắc Kiến Hoa luôn túc trực bên cô. Anh xúc động khi nhìn thấy con gái và muốn con sẽ xinh đẹp, có tính cách giống mẹ.

Lâm Tâm Như và tài tử Hoắc Kiến Hoa tổ chức hôn lễ vào ngày 31/7/2016 tại đảo Bali. Được biết, ban đầu, hai người sẽ làm đám cưới vào đầu năm 2017 nhưng vì một số lý do mà ngày trọng đại của họ diễn ra sớm hơn so với dự định. Sau khi kết hôn, nhiều người mới ngỡ ngàng khi biết lý do đó là Lâm Tâm Như đang mang bầu.

Vợ chồng Hoắc Kiến Hoa - Lâm Tâm Như.

Trong khoảng 5 tháng cả hai về sống chung nhà, đã có rất nhiều đồn đoán cũng như những tin đồn thất thiệt không hay xảy đến với cặp đôi như tin đồn Lâm Tâm Như ép cưới, Hoắc Kiến Hoa thờ ơ với vợ… nhưng cặp đôi đều không lên tiếng thanh minh và tập trung cho gia đình nhỏ của mình./.