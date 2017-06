Lan Khuê đẹp không tì vết, trở thành Người mẫu tài năng của năm

Tối 28/6, Lan Khuê đã xuất hiện trong đêm trao giải Elle style Award theo lời mời của người bạn thân là Giám đốc sáng tạo Dũng Yoko. Siêu mẫu đẹp gợi cảm không tì vết với bộ đầm ôm sát, khoe vóc dáng hoàn hảo. Với tâm thế là một khách mời, cô đã vô cùng ngạc nhiên và xúc động khi được xướng tên ở một giải thưởng lớn và quan trọng là Giải thưởng Người mẫu tài năng của năm. Đây là một giải thưởng do Hội đồng bình chọn bao gồm các nghệ sĩ nổi tiếng như Thành Lộc, Hồ Ngọc Hà... cùng các biên tập của hệ thống Tạp chí Elle trên thế giới bình chọn. Lan Khuê đọ dáng Hồ Ngọc Hà tại sự kiện. Lan Khuê tạo dáng nghịch ngợm bên An Nguy. Lan Khuê và Mai Ngô. Giải thưởng Người mẫu Tài năng của năm được trao cho Lan Khuê bởi sự thành công của cô trong rất nhiều lĩnh vực, vượt ra khỏi khuôn khổ một người mẫu thông thường. Trong năm 2016 và 2017, Lan Khuê đã rất thành công với vai trò của một Hoa hậu, một siêu mẫu, một HLV của The Face, một diễn viên với hai bộ phim khác nhau là "Sơn đẹp trai" và "Mẹ chồng", một bộ phim được công chiếu vào cuối năm nay. Ngoài ra cô còn là một Mc, đại sứ của nhiều nhãn hàng... Chia sẻ về giải thưởng này, Lan Khuê cho biết cô rất xúc động và vinh hạnh khi nhận được một giải thưởng do các nhân vật uy tín trong giới đã bình chọn. Giải thưởng này cũng là một sự ghi nhận cho những đóng góp mà cô đã nỗ lực trong thời gian qua, đồng thời cũng là một động lực để cô nỗ lực hơn trong tương lai. Lan Khuê thân thiện với người hâm mộ. Siêu mẫu chu môi chụp ảnh selfie cùng các fans.

