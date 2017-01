Lệ Hằng cùng các người đẹp Miss Universe gói thức ăn cho phụ nữ nghèo

Sau khi kết thúc tham quan thành phố Cebu, Lệ Hằng cùng các người đẹp tại cuộc thi Miss Universe trở về thủ đô Manila. Sau khi đáp chuyến bay, Lệ Hằng có khoảng thời gian nghỉ ngơi và dùng bữa ngắn. Đầu buổi chiều, cô và 85 thí sinh còn lại cùng tham dự một sự kiện từ thiện do Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ thực hiện. Lệ Hằng cùng các cô gái cùng chung tay đóng gói phần ăn đầy đủ dưỡng chất với thịt bò, cá và rau xanh. Những phần ăn sẽ được gửi đến 100 phụ nữ mang thai có hoàn cảnh khó khăn nhằm giúp họ cung cấp đủ dưỡng chất cho cơ thể, phòng tránh tình trạng sinh non hoặc sinh thiếu cân. Theo hướng dẫn, Lệ Hằng lập tức bắt tay vào việc đóng hộp thức ăn. Trước đây, Lệ Hằng từng thực hiện hoạt động gói hàng trăm phần ăn tương tự tại Nha Trang. Người đẹp sinh năm 1993 nhanh chóng hoàn thành phần việc của mình. Lệ Hằng còn được TV5, một kênh truyền hình quốc gia của Philippines phỏng vấn về sự cố catwalk hôm 17/1 ra do gót giày của cô kẹt vào khe sân khấu. Cách xử lý chắp tay xin lỗi lễ phép của Lệ Hằng nhận được sự khen ngợi từ BTC và khán giả. Chuyên trang sắc đẹp Missosology còn so sánh sự cố của Lệ Hằng với cú ngã của Á hậu Hoàn vũ 1999 – Miriam Quiambao. Lệ Hằng còn được ca sĩ nổi tiếng người Philippines - Gerald Padua Santos ngỏ lời chụp ảnh lưu niệm. Vào buổi tối, Lệ Hằng tiếp tục tham gia một sự kiện thân mật cùng các người đẹp khác. Sau đó, cô và người bạn cùng phòng đến từ Thái Lan có lịch hẹn tập gym cùng nhau. Dù khá mệt mỏi với nhiều hoạt động trong ngày, cô vẫn ý thức việc tập gym để giữ vóc dáng và tăng cường thể lực.

