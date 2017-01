Lệ Hằng gặp sự cố khi trình diễn bikini ở Miss Universe 2016

3h sáng 17/1, sau khi kết thúc dạ tiệc chào mừng, Á hậu Lệ Hằng di chuyển từ Manila sáng thành phố Cebu để tiếp tục tham gia vào các hoạt động nằm trong khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2016 - Miss Universe 2016. Tại Cebu, Lệ Hằng cùng 85 thí sinh khác tham gia trình diễn áo tắm tại khách sạn Jpark. Là người trình diễn cuối cùng, Lệ Hằng tự tin giao tiếp cùng khán giả và ống kính máy quay. Tuy nhiên, khi vừa tiến ra giữa sân khấu, Lệ Hằng bất ngờ chao đảo do bị trẹo chân. Nhưng bằng chuyên môn và kinh nghiệm catwalk trên sân khấu đã giúp cô lấy lại thăng bằng. Người đẹp chắp tay và cúi đầu xin lỗi khán giả. Màn xử lý thông minh và lễ phép của Lệ Hằng nhận được tràng vỗ tay khích lệ từ các khán giả có mặt tại hội trường. Sau sự cố không may, Lệ Hằng nhanh chóng trở lại bước đi với thần thái tự tin, cuốn hút và chuyển động tự nhiên. Hình ảnh và video về cách xử lý của Lệ Hằng được chia sẻ nhanh chóng trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội tại Việt Nam. Người hâm mộ Việt đã dành những lời khích lệ, động viên về cách xử lý sự cố thông minh của Á hậu Hoàn vũ Việt Nam. Lệ Hằng chia sẻ về sự cố đáng tiếc: "Tôi chỉ bị vấp do chưa quen đôi giày mới do Ban tổ chức cung cấp. Hiện tại, đôi chân hoàn toàn không có dấu hiệu tổn thương nào. Mọi người ở nhà đừng quá lo lắng nhé”. Sau buổi trình diễn catwalk, Lệ Hằng nghỉ ngơi và có buổi gặp gỡ cùng Ban tổ chức vào buổi chiều cùng ngày. Cô diện trang phục thoải mái với áo ren và quần jeans ngắn. Tại đây, người đẹp dành nhiều thời gian trò chuyện giao lưu cùng các thí sinh khác. Lệ Hằng cũng đã chụp hình cùng đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới - Pia Wurtzbach. Vào buổi tối cùng ngày, Lệ Hằng tham dự một buổi tiệc tối thân mật bên cạnh các người đẹp Hoa hậu Hoàn vũ. Cô diện trang phục áo dài cổ yếm đầy duyên dáng của NTK Thuận Việt. Lựa chọn trang phục truyền thống của Lệ Hằng được đánh giá cao và giúp cô nổi bật giữa những người đẹp diện trang phục dạ hội khác. Tính đến thời điểm hiện tại, trong bảng xếp hạng mới nhất của chuyên trang sắc đẹp uy tín Missosology, Lệ Hằng đứng thứ hạng 14 và là người đẹp thứ tư đến từ Đông Nam Á góp mặt trong danh sách dự đoán Top 20 Miss Universe 2016. Kết quả do các thành viên thuộc chuyên trang sắc đẹp Missosology bầu chọn. http://streaming.vov.vn/videostore/Uploaded/PeFLh4Uvk3FrWhdTzAag/2017_01_18/Clip_Le_Hang_trinh_dien_HJFU.mp4

