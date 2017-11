Loạt sao Hàn "lột xác" nhờ phẫu thuật thẩm mỹ

Trong một chương trình thảo luận về vấn đề phẫu thuật thẩm mỹ, Kwang Hee thừa nhận anh đã làm lại gần như toàn bộ gương mặt từ mắt, mũi cho đến trán. Mẹ chính là người khuyến khích anh thay đổi bởi bà cho rằng, "Muốn làm người nổi tiếng, trước tiên con phải đẹp". Minzy - "Em út" của nhóm 2NE1 đã thừa nhận bản thân đã phẫu thuật mũi trong một cuộc phỏng vấn hồi năm 2013. Nữ ca sĩ bày tỏ, "Tôi bị viêm mũi một thời gian dài, điều này ảnh hưởng rất lớn trong quá trình ca hát và vũ đạo. Khi tôi đến bệnh viện, bác sĩ nói rằng mũi tôi bị gãy và buộc phải làm phẫu thuật ngay. Sau một thời gian dài cân nhắc, tôi đã quyết định phẫu thuật mũi". Thành viên Hyomin của T-ara đã không ngại ngần chia sẻ hình ảnh của mình trước khi phẫu thuật thẩm mỹ. Cụ thể là đôi mắt 1 mí đã được thay bởi đôi mắt 2 mí tươi trẻ. Bên cạnh đó, sống mũi khi xưa cũng đã được thay bởi sóng mũi thanh cao, thon gọn giúp khuôn mặt cô trở nên tươi sáng, ấn tượng hơn. Trong chương trình radio của đài SBS, Heechul của Super Junior thừa nhận rằng anh đã từng phẫu thuật thẩm mỹ và mũi là bộ phận mà anh đã nhờ đến sự can thiệp của "dao kéo". Nam ca sĩ cho biết, "Tôi đã phải phẫu thuật sau lần bị ngã vỡ mũi". Trong chương trình “Face face” của SNL Korea, nữ ca sĩ Miryo của Brown Eyed Girls đã thừa nhận rằng cô ấy đã phẫu thuật thẩm mỹ đôi mí mắt của mình. Ryu của Mr.Mr. cũng thừa nhận bản thân đã phẫu thuật thẩm mỹ gương mặt trong chương trình "Idol School". Trên một show truyền hình, Lee Jong Hyun của CN Blue tiết lộ rằng anh đã tập judo 4 năm, từ trung học đến năm đầu phổ thông. Anh chàng bộc lộ tài năng khi chỉ tập 6 tháng đã có thể giành huy chương. Tuy nhiên, việc tập võ đôi khi khiến nam ca sĩ bị chấn thương. Tai trái của mỹ nam bị sưng phồng do tai nạn trong lúc luyện tập nên anh chàng quyết định phẫu thuật thẩm mỹ, cắt phần bị biến dạng đi. Jong Hyun cũng khẳng định rằng ngoại trừ tai trái ra thì các bộ phận trên cơ thể anh chàng đều là tự nhiên. Trong một chương trình của KBS 2TV, Jessi thừa nhận, cô đã nhờ đến dao kéo để có được vòng một như ý. Thành viên của nhóm hip hop Lucky J còn nói thêm: “Rất nhiều người cố gắng che chúng đi sau khi làm phẫu thuật. Tôi nghĩ như thế thật nực cười, nếu bạn phẫu thuật thẩm mỹ thì cứ thừa nhận thôi”. Seo In Young cho biết cô có chiếc mũi cao tự nhiên và chỉ làm lại phần đầu mũi mà thôi. "Lần đầu phẫu thuật, đầu mũi bị nhọn không như kỳ vọng nên tôi đã phải làm lại. Tôi không khuyến khích phẫu thuật thẩm mỹ. Tự nhiên bao giờ cũng tốt hơn" - Seo In Young cho biết. Hyorin - Thành viên nhóm nhạc SISTAR đồng thời là ngôi sao trong bộ phim "Dream high 2" thừa nhận cô đã qua phẫu thuật thẩm mỹ để có được đôi mắt 2 mí. Trong chương trình talkshow Radio Star, Kyuhyun bất ngờ tiết lộ một bức ảnh quá khứ và nói về việc phẫu thuật thẩm mỹ. Anh chàng không ngần ngại mà chia sẻ rằng, "Nhìn vô đôi mắt này bạn sẽ không biết rằng chúng đang nhắm hay đang mở. Tuy nhiên, tôi đã tìm được một tương lai tươi sáng kể từ khi quyết định phẫu thuật cắt mắt thành hai mí". Hara "dũng cảm" thừa nhận đã phẫu thuật thẩm mỹ để sở hữu gương mặt xinh đẹp, hoàn hảo hơn trong chương trình "Happy Together 3". Hara bộc bạch, “Thực ra khi còn nhỏ tôi đã có mắt hai mí rồi. Tuy nhiên, quản lý tôi nói rằng tôi nên đi phẫu thuật thẩm mỹ mắt một chút để mắt tôi trong có hồn hơn khi lên ảnh. Tôi cũng chỉ chỉnh sửa mũi 1 lần và đi nẹp răng”. Park Min Young thừa nhận việc cô phẫu thuật thẩm mỹ nhiều lần để có nhan sắc đẹp, "Hồi học cấp ba, tôi đã từng đi cắt mí. Mẹ tôi đồng ý và nói nếu tôi muốn mình xinh đẹp hơn thì hãy phẫu thuật thẩm mỹ. Cũng vì hồi đó mũi tôi bị lệch nên tôi đã sửa mũi ngay sau đó".

Trong một chương trình thảo luận về vấn đề phẫu thuật thẩm mỹ, Kwang Hee thừa nhận anh đã làm lại gần như toàn bộ gương mặt từ mắt, mũi cho đến trán. Mẹ chính là người khuyến khích anh thay đổi bởi bà cho rằng, "Muốn làm người nổi tiếng, trước tiên con phải đẹp". Minzy - "Em út" của nhóm 2NE1 đã thừa nhận bản thân đã phẫu thuật mũi trong một cuộc phỏng vấn hồi năm 2013. Nữ ca sĩ bày tỏ, "Tôi bị viêm mũi một thời gian dài, điều này ảnh hưởng rất lớn trong quá trình ca hát và vũ đạo. Khi tôi đến bệnh viện, bác sĩ nói rằng mũi tôi bị gãy và buộc phải làm phẫu thuật ngay. Sau một thời gian dài cân nhắc, tôi đã quyết định phẫu thuật mũi". Thành viên Hyomin của T-ara đã không ngại ngần chia sẻ hình ảnh của mình trước khi phẫu thuật thẩm mỹ. Cụ thể là đôi mắt 1 mí đã được thay bởi đôi mắt 2 mí tươi trẻ. Bên cạnh đó, sống mũi khi xưa cũng đã được thay bởi sóng mũi thanh cao, thon gọn giúp khuôn mặt cô trở nên tươi sáng, ấn tượng hơn. Trong chương trình radio của đài SBS, Heechul của Super Junior thừa nhận rằng anh đã từng phẫu thuật thẩm mỹ và mũi là bộ phận mà anh đã nhờ đến sự can thiệp của "dao kéo". Nam ca sĩ cho biết, "Tôi đã phải phẫu thuật sau lần bị ngã vỡ mũi". Trong chương trình “Face face” của SNL Korea, nữ ca sĩ Miryo của Brown Eyed Girls đã thừa nhận rằng cô ấy đã phẫu thuật thẩm mỹ đôi mí mắt của mình. Ryu của Mr.Mr. cũng thừa nhận bản thân đã phẫu thuật thẩm mỹ gương mặt trong chương trình "Idol School". Trên một show truyền hình, Lee Jong Hyun của CN Blue tiết lộ rằng anh đã tập judo 4 năm, từ trung học đến năm đầu phổ thông. Anh chàng bộc lộ tài năng khi chỉ tập 6 tháng đã có thể giành huy chương. Tuy nhiên, việc tập võ đôi khi khiến nam ca sĩ bị chấn thương. Tai trái của mỹ nam bị sưng phồng do tai nạn trong lúc luyện tập nên anh chàng quyết định phẫu thuật thẩm mỹ, cắt phần bị biến dạng đi. Jong Hyun cũng khẳng định rằng ngoại trừ tai trái ra thì các bộ phận trên cơ thể anh chàng đều là tự nhiên. Trong một chương trình của KBS 2TV, Jessi thừa nhận, cô đã nhờ đến dao kéo để có được vòng một như ý. Thành viên của nhóm hip hop Lucky J còn nói thêm: “Rất nhiều người cố gắng che chúng đi sau khi làm phẫu thuật. Tôi nghĩ như thế thật nực cười, nếu bạn phẫu thuật thẩm mỹ thì cứ thừa nhận thôi”. Seo In Young cho biết cô có chiếc mũi cao tự nhiên và chỉ làm lại phần đầu mũi mà thôi. "Lần đầu phẫu thuật, đầu mũi bị nhọn không như kỳ vọng nên tôi đã phải làm lại. Tôi không khuyến khích phẫu thuật thẩm mỹ. Tự nhiên bao giờ cũng tốt hơn" - Seo In Young cho biết. Hyorin - Thành viên nhóm nhạc SISTAR đồng thời là ngôi sao trong bộ phim "Dream high 2" thừa nhận cô đã qua phẫu thuật thẩm mỹ để có được đôi mắt 2 mí. Trong chương trình talkshow Radio Star, Kyuhyun bất ngờ tiết lộ một bức ảnh quá khứ và nói về việc phẫu thuật thẩm mỹ. Anh chàng không ngần ngại mà chia sẻ rằng, "Nhìn vô đôi mắt này bạn sẽ không biết rằng chúng đang nhắm hay đang mở. Tuy nhiên, tôi đã tìm được một tương lai tươi sáng kể từ khi quyết định phẫu thuật cắt mắt thành hai mí". Hara "dũng cảm" thừa nhận đã phẫu thuật thẩm mỹ để sở hữu gương mặt xinh đẹp, hoàn hảo hơn trong chương trình "Happy Together 3". Hara bộc bạch, “Thực ra khi còn nhỏ tôi đã có mắt hai mí rồi. Tuy nhiên, quản lý tôi nói rằng tôi nên đi phẫu thuật thẩm mỹ mắt một chút để mắt tôi trong có hồn hơn khi lên ảnh. Tôi cũng chỉ chỉnh sửa mũi 1 lần và đi nẹp răng”. Park Min Young thừa nhận việc cô phẫu thuật thẩm mỹ nhiều lần để có nhan sắc đẹp, "Hồi học cấp ba, tôi đã từng đi cắt mí. Mẹ tôi đồng ý và nói nếu tôi muốn mình xinh đẹp hơn thì hãy phẫu thuật thẩm mỹ. Cũng vì hồi đó mũi tôi bị lệch nên tôi đã sửa mũi ngay sau đó".