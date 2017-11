Loạt sao Hollywood nổi tiếng đảm nhận vai trò “thế thân“

Russell Crowe thực ra là sự lựa chọn ban đầu cho vai diễn "người Sói" Wolverine trong X-Men nhưng do không thể thỏa hiệp, đạo diễn Bryan Singer đã giao vai diễn này cho Dougray Scott. Nhưng nam diễn viên vì trùng lịch quay với "Mission: Impossible II" nên đã không thể tham gia bộ phim và cuối cùng, Hugh Jackman là diễn viên thế chỗ khi phim đã bấm máy được ba tuần. Jodie Foster đã trở thành người "thế thân" cho Nicole Kidman trong bộ phim "Panic Room" sau khi "người đàn bà đẹp" bị thương ở chân trong quá trình quay phim "Moulin Rouge". Sau khi Reba McEntire từ chối tham gia diễn xuất trong phim "Titanic" vì mâu thuẫn cá nhân, Kathy Bates đã trở thành cái tên sáng giá trong việc "thế thân" để hoàn thành vai diễn. Vai diễn trong phim "Demolition Man" thực sự đã mang lại thành công cho Sandra Bullock và giúp nữ diễn viên nhận được vai diễn hay trong phim "Speed". Còn Lori Petty đã bị "sa thải" sau khi phim được quay vài ngày. Ban đầu, đạo diễn Robert Zemeckis đã giao cho Eric Stoltz đảm nhận vai diễn chính trong phim "Back to the Future", nhưng trong quá trình quay phim, vị đạo diễn này mới nhận ra rằng, thật sai lầm khi để Eric vào vai và ông đã quyết định đưa Michael J. Fox vào thay thế. Do phát hiện mang thai trước khi phim "Batman Returrns" khởi quay, Annette Bening đã không thể tham gia diễn xuất, cuối cùng, vai diễn nữ trong phim đã được giao cho Michelle Pfeiffer. Do không đồng ý và không thể giữ hòa khí trong quá trình quay phim, Anne Hathaway và đạo diễn Judd Apatow đã xảy ra mâu thuẫn. Cuối cùng, Katherine Heigl đã được chọn để thay thế Anne diễn xuất trong phim "Knocked Up". Helen Mirren đã được chọn để đảm nhận một vai diễn trong phim "Precious", nhưng rồi nữ diễn viên cuối cũng đã từ chối phim để "đầu quân" cho dự án lớn hơn. Và Mariah Carey đã đảm nhận phần thay thế và cô diễn xuất khá tốt, nhận được nhiều lời ngợi khen. Vai diễn do Martin Sheen đảm nhận trong phim "The Departed" thực chất ban đầu được giao cho Gerard McSorley. Marie Richardson đảm đương vai diễn trong phim "Eyes Wide Shut" - nhân vật mà ban đầu được giao cho Jennifer Jason Leigh.

