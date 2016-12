Mai Ngô, Lilly Nguyễn tập thể dục ngay giữa trung tâm thương mại

Mới đây, ngày hội thể dục thể thao “Fit Fest” dành riêng cho phái đẹp diễn ra tại một trung tâm thương mại ở TP HCM đã thu hút nhiều sao Việt cùng hàng nghìn cô gái mê thể thao đến tham dự. Nổi bật trong số đó là những nữ ngôi sao của làng giải trí Việt như: Mai Ngô, Lilly Nguyễn, Khả Ngân, Mlee… Ngay khi vừa xuất hiện tại sự kiện, các mỹ nhân Việt gây chú ý với trang phục cá tính, trái ngược với hình ảnh nữ tính thường thấy tại các sự kiện giải trí. Vốn là người từng bị chê “thừa cân”, Á quân The Face đến với ngày hội để học hỏi những bài tập Air Drumming giúp đốt cháy mỡ thừa, lấy lại cơ bắp săn chắc. Trong khi đó, Lilly Nguyễn lại được cô giáo Lệ Hằng hướng dẫn những động tác yoga giúp đùi thon gọn. Được sự động viên của nhiều người xung quanh, Mai Ngô và Lilly Nguyễn hăng say tập luyện với những thử thách mà các huấn luyện viên đưa ra. Thậm chí, hai cô nàng đã dốc hết sức trong hơn gần một giờ đồng hồ để vừa tập, vừa kêu gọi các fan tham gia để nâng cao sức khỏe và nhận được những phần quà giá trị. Chia sẻ về ngày hội thể thao “Fit Fest”, Mai Ngô và Lilly Nguyễn cho biết, vì lịch làm việc chiếm gần như toàn bộ quỹ thời gian nên họ ít có cơ hội đến phòng tập gym, dù được nhiều bạn bè khuyến khích. . Nhiều lần bị chê vóc dáng không hoàn hảo, cả hai không buồn mà lấy đó làm động lực để thay đổi bản thân. Biết đến sự kiện lần này, cả hai rủ nhau đến tham dự để học được các bài tập đơn giản có thể tự thực hiện tại nhà vào những lúc rỗi để vừa giúp nâng cao sức khỏe, vừa tiết kiệm thời gian đến phòng tập,. Đến sự kiện "Fit Fest" lần này khán giả sẽ được thử 6 bộ môn hấp dẫn: Yoga, Fit Dance, Strong Together, Body Balance, Body Combat và Air Drumming.

