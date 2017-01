Minh Hằng, Phương Trinh Jolie gợi cảm với áo dài cách tân chụp ảnh Tết

Trong những khoảnh khắc mới nhất, các diễn viên Minh Hằng, Phương Trinh Jolie, Rocker Nguyễn, Đại Nghĩa, Kiến An, Âu Bảo Ngân đều thể hiện sự háo hức vui tươi trong không gian tràn ngập sắc xuân. Để tăng thêm màu sắc cho bộ ảnh, dàn diễn viên còn khéo léo lựa chọn các đạo cụ đặc trưng của ngày Tết như: cây đào, cành mai, mâm ngũ quả... Trước ống kính của nhiếp ảnh gia Rin Trần, các diễn viên của thỏa sức sáng tạo với loạt biểu cảm, hành động dễ thương. Minh Hằng đầy gợi cảm, tươi trẻ khi mặc áo dài cách tân. Phương Trinh Jolie. Những chiếc áo dài mang màu sắc, họa tiết đậm chất truyền thống. Nhân dịp chuẩn bị bước sang năm Đinh Dậu, các diễn viên phim “Sắc đẹp ngàn cân” cũng gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn bộ khán giả hâm mộ. Sau khi đóng máy vào cuối năm 2016, dự án phim điện ảnh “Sắc đẹp ngàn cân” đang bắt đầu tiến hành thực hiện phần hậu kỳ. Với tâm huyết và sự nỗ lực không ngừng nghỉ, toàn bộ ê kíp hy vọng bộ phim sẽ được ra rạp toàn quốc vào đúng dịp hè 2017. “Sắc đẹp ngàn cân” một trong những bộ phim thương mại thành công nhất của điện ảnh Hàn Quốc được thực hiện phiên bản Việt Nam. Phim do công ty giải trí nghệ thuật liên quốc gia TNA Entertainment, công ty KNS hợp tác sản xuất cùng công ty ShowBT Việt Nam và Red Ruby Entertainments. Ngoài dàn diễn viên chính gồm: Minh Hằng, Phương Trinh Jolie, Rocker Nguyễn, Kiến An, Âu Bảo Ngân… phim còn được đầu tư mạnh về bối cảnh, âm thanh, ánh sáng, trang phục… và hứa hẹn sẽ trở thành bộ phim ăn khách nhất nhì tại Việt Nam trong năm nay.

