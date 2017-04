Minh Tú khoe vẻ gợi cảm giữa nghi vấn bị “xử ép” tại Next Top Châu Á

Asia’s Next Top Model vừa trình chiếu tập đầu tiên vào tối 5/4 vừa qua. Chỉ sau một đêm, Minh Tú – đại diện của Việt Nam bất ngờ nhận được sự chú ý không nhỏ của công chúng. Bên cạnh đó, các fan châu Á của chương trình cũng đang tranh cãi nảy lửa tại các diễn đàn về việc Hoa hậu Hoàn vũ Pia Wutzbach – giám khảo khách mời cho Minh Tú số điểm đánh giá khá thấp: 4,5/10. Thậm chí, con số này còn thấp hơn cả thí sinh đầu tiên rời khỏi nhà chung, Anjelica đến từ Philippines. Dù trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông, Minh Tú vẫn quyết định không chia sẻ gì lúc này. Cô mong muốn người xem cảm nhận chương trình bằng sự công tâm nhất có thể, không để những yếu tố ngoài lề tác động. Minh Tú cho biết cô tham gia cuộc thi nhằm khẳng đinh rằng Việt Nam có thị trường thời trang phát triển, người mẫu thực sự chuyên nghiệp và xứng đáng đón nhận những điều tốt đẹp. Sau tập 1, Minh Tú dành tặng đến khán giả hâm mộ một bộ ảnh mới. Trong những hình ảnh này, cô diện những trang phục thể thao theo phong cách "gym girl". Đây là thành quả luyện tập của Minh Tú trước khi sang Singapore tham dự cuộc thi. Mỗi tuần, người đẹp dành 5 – 6 buổi đến phòng tập. Cô ưu tiên những bài tập nhằm cải thiện số đo ba vòng, hướng đến cơ thê khoẻ khoắn, săn chắc cùng chế độ ăn uống riêng biệt. Không chỉ gây ấn tượng bởi vóc dáng đồng hồ cát, biểu cảm sắc sảo của Minh Tú cũng vô cùng hút mắt. Người đẹp thể hiện thần thái qua ánh mắt và khuôn miệng. Biểu cảm qua khuôn mặt đồng thời là điểm mạnh của Minh Tú. Cả giám khảo chính của Asia’s Next Top Model – Cindy Bishop và nhiếp ảnh gia Joel Lim cũng dành những lời khen ngợi dành cho cách diễn nét mặt của Minh Tú trong các thử thách. Với lợi thế về vóc dáng chuẩn Tây, gương mặt đẹp, cá tính mạnh mẽ cùng vốn tiếng Anh tốt, Minh Tú được xem là đại diện mạnh nhất của Việt Nam trong cuộc thi này từ trước đến nay. Hiện tại, khán giả rất mong chờ sự tập tiếp theo của cuộc thi Asia Next Top Model nhằm theo dõi những nỗ lực tiếp theo của Minh Tú. Tập thứ hai của cuộc thi sẽ diễn ra vào 20 giờ ngày 12/4 phát sóng trên kênh Star World.

