Mỹ Duyên cá tính khi hội ngộ cùng đồng đội team Lan Khuê

Cô gái sở hữu nét “hoa hậu” Mỹ Duyên xuất hiện với phong cách menswear sành điệu khi xuất hiện cùng đồng đội. Với phong cách menswear, Mỹ Duyên – thí sinh được đánh giá cao và sớm khai phá lợi thế của mình trong tập 2 vừa qua tiếp tục chứng tỏ độ thu hút của mình. Nếu như các thành viên còn lại “xúng xính” trong các chiếc váy thì cô lại đầy nổi bật trong một thiết kế tông màu vàng. Mỹ Duyên luôn biết khai thác những lợi thế của mình trong khâu chọn trang phục để tôn lên những thế mạnh của mình. Với “chiến thuật này” Mỹ Duyên xuất sắc lọt vào top 3 thử thách “Ai mặc đẹp hơn” trong đêm thi trước. Mỹ Duyên là gương mặt khá quen thuộc với các cuộc thi hoa hậu với các thành tích đáng kể: Hoa hậu Biển, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Tham gia The Face Vietnam, Mỹ Duyên tạm muốn quên đi hình ảnh “hoa hậu” trước đó và thể hiện sức hút của một “Gương mặt thương hiệu” ở sự biến hóa và bản lĩnh. Huấn luyện viên Lan Khuê cùng những chiến binh “tắc kè hoa” của mình góp mặt trong một sự kiện mới. Với lực lượng được xem là “hùng mạnh” của The Face Vietnam năm nay, các người đẹp nhanh chóng thu hút sự chú ý từ mọi người. Trong thời gian qua, Lan Khuê thường xuyên đồng hành cùng David Wong trong nhiều sự kiện và nhận được nhiều lời ngợi khen. Trước đấy, trong buổi họp báo The Face Vietnam mùa 2, cô cũng sử dụng thiết kế thương hiệu này và lọt top sao đẹp ngay sau đó.

