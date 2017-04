Ngắm 3 HLV The Face Lan Khuê, Minh Tú, Hoàng Thuỳ nóng bỏng với bikini

Trần Ngọc Lan Khuê sinh năm 1992. Cô sở hữu chiều cao lý tưởng của một người mẫu: 1,76 m. Cô có số đo ba vòng chuẩn 84-60-88, lối đi catwalk chuyên nghiệp và thần thái gợi cảm. Ở Lan Khuê còn tỏa ra một vẻ đẹp của một cô gái khá thông minh, trí thức và am hiểu về cuộc sống. Lan Khuê sở hữu vẻ đẹp hiện đại, vầng trán cao, khuôn miệng rộng, đôi mắt hút hồn và nụ cười tươi sáng, rạng rỡ. Sau mùa đầu tiên của The Face, Lan Khuê đã phần nào chứng tỏ được bản thân không thua kém bất kỳ ai khi thể hiện được kinh nghiệm chuyên môn, sự quan tâm chăm sóc các thí sinh và cả sức hút về mặt truyền thông của mình. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo của tỉnh Thanh Hóa, giờ đây không còn ai gọi Hoàng Thuỳ là cô nàng Lọ Lem của làng thời trang Việt. Hoàng Thùy chia sẻ, để có được thân hình như ngày hôm nay thì cô đã phải nỗ lực tập luyện hàng ngày trong suốt 2 năm qua. Hoàng Thùy muốn thay đổi vóc dáng trước đây của mình vì cô có khát vọng chinh phục những sàn diễn thời trang chuyên nghiệp trong nước và quốc tế. Đáp lại các ý kiến cho rằng cô chưa phù hợp với vị trí HLV The Face, Hoàng Thuỳ đã phản pháo đanh thép bằng việc đưa ra các dẫn chứng về việc cô đã là gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hàng. Minh Tú là cái tên quen thuộc với sàn diễn catwalk khi có nhiều năm làm nghề, thậm chí là vedette trong bộ sưu tập của các nhà thiết kế hàng đầu. Minh Tú đang là một gương mặt sáng giá trên đấu trường model quốc tế. Vẻ đẹp của Minh Tú không chỉ nằm ở những đường cong nóng bỏng mà điểm đặc biệt thu hút trên khuôn mặt góc cạnh, cá tính chính là đôi môi căng mọng, mời gọi tạo nên sức hút khó cưỡng ở cô. Cô sở hữu chiều cao lý tưởng 1m78 cùng thân hình thon thả với số đo 3 vòng 86 – 59 – 92. Việc Minh Tú được gọi tên trên ghế nóng giám khảo The Face năm nay không khiến nhiều người bất ngờ bởi những thành tích xuất sắc của cô.

