Ngắm nhan sắc của quán quân Vietnam's Next top Model 2017

Kim Dung đã trở thành quán quân Vietnam's Next Top Model 2017. Tuy nhiên, vẫn có nhiều người đặt câu hỏi cô là ai? (Ảnh: BTC) Kim Dung từng tham gia Vietnam's Next Top Model mùa thi năm 2014 và được xem là phiên bản của hoa hậu Hoàn vũ thế giới 2015 Pia Alonzo Wurtzbac. (Ảnh: VTV) Tuy nhiên cô đã phải dừng chân khá sớm, ở top 12. Mùa 2014, Kim Dung cũng chưa để lại nhiều dấu ấn, thậm chí cô bị chê là "nhạt nhòa". (Ảnh: VNExpress) Sau thời gian tham gia Vietnam's Next Top Model, cô chủ yếu hoạt động ở Hà Nội nên không được khán giả biết đến như Thùy Dương hay Chà Mi (hai thí sinh trong top 3 chung kết). (Ảnh: VNExpress) Cô gái cao 1m77, đến từ Nam Định được đánh giá là người có thể hình lý tưởng, gương mặt sắc nét. (Ảnh: Zing.vn) Khi quay trở lại mùa giải All stars, Kim Dung bày tỏ mong muốn sẽ bứt phá, chiến đấu để chiến thắng chính mình, phá bỏ con người ngại ngùng và được khán giả ghi nhớ. (Ảnh: BTC) Nhưng ở 11 tập đầu tiên, Kim Dung vẫn chưa thực sự nổi bật. Cô bị nhạt nhòa trước những thí sinh có tính cách mạnh mẽ như Cao Thiên Trang, Thùy Dương hay Nguyễn Hợp. (Ảnh: Vietnam' s Next Top Model) Dù được đánh giá cao về hình thể, sắc vóc và sức chiến đấu, tuy nhiên Kim Dung vẫn bị đánh giá là thiếu cá tính. Cô lọt nhóm nguy hiểm 2 lần. (Ảnh: VTV). Đến tập 8, Kim Dung bắt đầu bứt phá. Lần này, bức ảnh của cô được đánh giá là đẹp nhất. Giám khảo Nam Trung đánh giá cao kỹ năng chụp hình, xử lý tình huống của cô. (Ảnh: BTC) Xét về yếu tố gương mặt và hình thể, Kim Dung nổi bật hơn hai đối thủ Thùy Dương và Chà Mi. Cô sở hữu chiều cao 1,78 m, số đo ba vòng 79-62-91 và gương mặt góc cạnh, sắc lạnh. (Ảnh: Dân Trí) Một ưu điểm nữa là theo đánh giá của giới chuyên môn, gương mặt của Kim Dung vừa phù hợp với sàn diễn, vừa phù hợp làm người mẫu quảng cáo. (Ảnh: BTC)./.

