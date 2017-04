Ngắm Trương Thị May quyến rũ trong điệu múa Apsara

Á hậu Trương Thị May vừa thực hiện bộ ảnh xinh đẹp lấy cảm hứng từ những cô gái “Apsara” thanh tao, điêu luyện trong truyền thống của dân tộc Khmer để mừng tết Chol Chnam Thmay, một trong những lễ hội quan trọng nhất của người Khmer. Vốn là người dân tộc Khmer, Trương Thị May luôn tự hào về những giá trị văn hóa cốt lỗi từ ngàn đời nay của dân tộc mình. Những bộ trang phục Apsara truyền thống được các cô gái chọn mặc hòa cùng điệu múa vui tươi, mừng lễ hội cổ truyền Chol Chnam Thmay là hình ảnh mà Trương Thị May nhớ nhất khi còn nhỏ. Vì thế, mỗi khi có dịp khoác lên mình bộ trang phục này, Trương Thị May đều rất hạnh phúc. Đó còn là cách cô truyền cảm hứng cho gia đình và những đứa em của mình biết quý trọng truyền thống và văn hóa của dân tộc. Với vẻ đẹp thánh thiện, trong sáng cùng làn da bánh mật khỏe khoắn, Trương Thị May hóa thân thành cô gái Apsara chuẩn mực với những động tác múa đẹp mắt. Ngoài công việc là một siêu mẫu hàng đầu, Trương Thị May còn có rất nhiều tài năng trong đó có khả năng múa, nhất là những điệu múa đậm chất Khmer mà cô đã được mẹ dạy cho từ nhỏ. Tết Chol Chnam Thmay năm nay, Trương Thị May chia vui và quây quần cùng gia đình của mình. Trương Thị May càng hạnh phúc hơn khi bộ trang phục truyền thống cô chọn mặc trong bộ ảnh này do chính tay mẹ cô lựa chọn. Từ lâu, mẹ Trương Thị May còn là một stylist riêng chăm chút cho phần hình ảnh của cô khi xuất hiện ở các sự kiện cũng như những bộ ảnh thời trang độc đáo. http://streaming.vov.vn/videostore/Uploaded/CiZotOkeK8Ly8UZVeuKg/2017_04_12/Truong_Thi_May_mua_vu_dieu_Apsara_mung_tet_Khmer_Chol_Chnam_Thmay_YGYA.mp4

