Nghe lời Trấn Thành, "hot boy trà sữa" ẵm 100 triệu đồng

Ở tập thi trước của "Thách thức danh hài", với nét dễ thương và “duyên lạ, duyên lùng”, thí sinh Lê Tấn Lợi đã giành được số tiền thưởng 40 triệu đồng. Tấn Lợi chia sẻ rất sợ bị vợ “chửi” nếu chẳng may ra về trắng tay. Trước sự do dự của anh, cả hai danh hài đã ra sức thuyết phục Tấn Lợi nên thi tiếp. Cả Trường Giang và Trấn Thành đều nói với thí sinh rằng cả hai đang trong “ga cười, chưa chắc gì ngày mai em làm tụi anh cười được nên suy nghĩ cho kỹ”. Tấn Lợi quyết định thi tiếp nhưng anh chia sẻ không biết diễn cái gì nên nhờ giám khảo chỉ cho diễn. “Mười Khó” nhanh nhảu nảy ra ý tưởng và nói với thí sinh hãy mời “vợ Mập” lên sân khấu để diễn chung. Trấn Thành mong muốn Tấn Lợi diễn lại tình huống lần đầu tỏ tình với vợ. Anh dành lời khen và cho rằng đây là cặp đôi đẹp nhất Long An. Trước khi thí sinh bắt đầu phần thi của mình, Trường Giang tuyên bố “thề sẽ không cười”, còn Trấn Thành cho biết anh sẽ gồng người để theo dõi tiết mục của hai vợ chồng thí sinh chứ không cười dễ dãi. Điều này khiến cho khán giả bật cười thích thú và hào hứng chờ đợi phần thể hiện của Tấn Lợi và vợ của anh ấy. Bước vào “trận chiến” cuối, Tấn Lợi đẩy vợ về phía trước rồi nói vợ hãy ngồi xuống đó. Anh lùi về phía sau rồi tiến lên chỗ người vợ đang ngồi. Đang định ngồi xuống kế bên thì bỗng dưng anh chàng tự nói một cách ngô nghê và tự nhiên rằng: “Lúc mới cua chưa có ngồi chung”. Nói đến đây, danh hài Trấn Thành đã nhanh chóng bật cười. Thí sinh vui mừng nhảy cẫng lên trên sân khấu vì đã chiến thắng được vòng thi này. Trường Giang “trách móc” Trấn Thành cười quá sớm vì anh vẫn còn muốn được coi thí sinh diễn dài hơn nữa. Lúc này, Trường Giang mới yêu cầu thí sinh diễn thêm, Tấn Lợi lém lỉnh chia sẻ: “Ăn rồi mà còn diễn gì nữa” khiến khán giả cười lăn cười bò vì sự ngây ngô, dễ thương của anh. Không chịu thua, Trường Giang đưa ra thông báo “gài hàng” rằng nếu thí sinh không diễn tiếp tình huống thì Ban tổ chức sẽ không trao tiền thưởng. Tấn Lợi sung sướng ôm chầm lấy vợ của mình. Sau “cô gái đeo vàng” Phan Thị Hiên, Tấn Lợi là thí sinh thứ 2 nhận được giải thưởng “khủng” 100 triệu đồng của chương trình và giành tấm vé bước vào đêm Gala. Lần đầu tiên sau ba mùa giải "Thách thức danh hài" có đến hai thí sinh đoạt được giải thưởng lớn 100 triệu đồng.