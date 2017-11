Nghệ sĩ Việt đồng loạt cổ vũ cho Mỹ Linh trước đêm chung kết Miss World

Ngay trước thềm chung kết Miss World, thông tin về đại diện Việt Nam -Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh “nóng” trên mọi diễn đàn showbiz Việt.

Hàng loạt sao lên tiếng kêu gọi fan cùng bình chọn cổ vũ cho Mỹ Linh, thể hiện tình cảm yêu mến của mình dành cho Mỹ Linh.

Trên trang facebook cá nhân, Hoa hậu Đặng Thu Thảo đã có những dòng chia sẻ trạng thái rất tình cảm dành cho Mỹ Linh “Thật tự hào vì em luôn tự tin, tỏa sáng trong suốt hành trình vừa qua. Còn 2 ngày nữa là đêm chung kết diễn ra rồi, thật tỏa sáng em nhé”.

Bài chia sẻ của Đặng Thu Thảo trên trang cá nhân facebook.

Á hậu Trịnh Kim Chi, cũng là thành viên Ban giám khảo Hoa hậu Việt Nam 2016 dành tặng lời khen đến Mỹ Linh: “Cách đây 1 năm ngồi chấm thi cho Mỹ Linh, đêm đăng quang cô đã xúc động cùng em, suốt 1 năm qua em luôn xứng đáng với những gì mọi người kỳ vọng từ 1 Hoa Hậu, và bây giờ hãy tỏa sáng trên đấu trường sắc đẹp Thế giới em nhé, hãy mang tin vui về cho đất nước”.

Á hậu Huyền My kêu gọi: "Cả nhà ơi, vote cho cô gái My Linh Do của tôi tại Miss World 2017, chúc cho em bé đang ở nơi xa thi đấu hết mình, thật mạnh mẽ và mang chiến thắng về Việt Nam nha".

Đoạn chia sẻ của Á hậu Huyền My.

Hoa hậu Ngọc Hân không quên hướng dẫn cách thức bình cho người hâm mộ khi gửi lời chúc đến Mỹ Linh: "Vẻ đẹp bắt nguồn từ trái tim nhân hậu. Chúc cô gái My Linh Do thật sự tự tin và tỏa sáng trong đêm chung kết Miss World nhé.

Mọi người đừng quên bình chọn cho Mỹ Linh để cô ấy có thêm động lực tỏa sáng tại đêm chung kết Miss World nha. Gửi cả nhà cách thức bình chọn cho đại diện Việt Nam nè".

Là 1 người bận rộn nhất nhì showbiz Việt, nhưng ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng dành thời gian theo dõi Mỹ Linh. Mới đây “ông hoàng nhạc Việt” cũng đăng đàn kêu gọi: " Bình chọn cho Mỹ Linh – 1 cô gái mà theo anh rất đáng yêu và bản lĩnh". Thân thiết với Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Dương Triệu Vũ cũng tỏ ra quan tâm theo dõi cuộc thi.

Bên cạnh còn có dàn sao từ Bắc chí Nam như hoa hậu hài Thu Trang, diễn viên Minh Tiệp, MC Nguyên Khang, MC Vũ Mạnh Cường, biên đạo múa Huỳnh Mến – Huỳnh Huy, bé Bảo Ngọc… cùng tích cực chia sẻ cổ vũ bình chọn cho Đỗ Mỹ Linh.

Đoạn chia sẻ của diễn viên Minh Tiệp

Mặc dù cuối năm 2017 là thời điểm nhiều cuộc thi sắc đẹp quốc tế diễn ra nhưng ngày từ khi Miss World 2017 bắt đầu, sự chú ý của giới truyền thông và khán giả quê nhà đổ dồn về Đỗ Mỹ Linh với nhiều kỳ vọng.

Dạo một vòng showbiz, có đến hơn 30 sao Việt cổ vũ và gởi lời chúc cho Mỹ Linh tự tin tỏa sáng trên đấu trường Miss World.

Dự án nhân ái của Mỹ Linh xuất sắc lọt vào Top 20 và được chuyên gia sắc đẹp dự đoán sẽ đạt top2. Hay phần thể hiện xuất sắc của Mỹ Linh trong Thử thách đối đầu đã tạo nên hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ.

Diễn viên Minh Tiệp, MC Nguyên Khang, MC Vũ Mạnh Cường



Thêm vào đó, mỗi sao Việt sở hữu hàng triệu người hâm mộ. Với việc dàn sao đồng loạt kêu gọi bình chọn đã giúp đại diện Việt Nam bứt phá dẫn đầu bình chọn trong chặng đua nước rút giành tấm vé và chung kết cũng như các giải thưởng phụ như Người đẹp truyền thông, giải People Choice Award…

Kết quả sẽ được BTC Miss World công bố ngay trước ngày chung kết 18/11. Đêm chung kết năm nay sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh E!, BBC One và website của Miss World./.

