Ngoài Phương Nga, nhiều mỹ nhân đã nhận "trái đắng" từ đại gia

Trước scandal kiện cáo lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với đại gia Cao Toàn Mỹ lên đến 16,5 tỷ đồng, Hoa hậu người Việt tại Nga năm 2007 Phương Nga đã có những hoạt động tích cực trong làng giải trí như làm người mẫu, đóng phim, MC, sáng tác... Cô là một trong số ít những hoa hậu có học vấn cao, thành thạo đến 3 ngoại ngữ. Những ngày này, phiên sơ thẩm xét xử của TAND TP.HCM xét xử Trương Hồ Phương Nga và Nguyễn Đức Thùy Dung bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản với đại gia Cao Toàn Mỹ thu hút sự quan tâm của dư luận hơn bao giờ hết. Bi kịch của một cô gái có học thức, có trí tuệ và nhan sắc vướng vòng lao lý khiến nhiều người không khỏi xót xa. Cuộc hôn nhân ngắn ngủi trong vòng 2 năm của siêu mẫu Ngọc Thúy với tỷ phú Việt kiều Nguyễn Đức An kết thúc bằng những vụ kiện tụng ồn ào, những lời tố cáo lẫn nhau trên mặt báo. Ngọc Thuý chỉ trích chồng cũ hành hung, đánh đập cô thậm tệ, coi cô như "máy đẻ" và không làm tròn nghĩa vụ của người cha. Sau kỳ án ly hôn kéo dài suốt 6 năm qua của mình, Ngọc Thúy tìm thấy hình ảnh bình yên và hạnh phúc bên người chồng mới với ba đứa con. Còn đại gia Đức An cũng yên ấm bên người mẫu Phan Như Thảo. Tuy nhiên, mâu thuẫn giữa Ngọc Thuý và Đức An vẫn vô cùng căng thẳng khi Ngọc Thuý vẫn thường xuyên bày tỏ bức xúc trên trang cá nhân. Diễm Hương từng công khai tấm ảnh bị chồng cũ đại gia bạo hành lên mạng xã hội. Diễm Hương cho biết, cô liên tục phải dùng thuốc an thần bởi liên tục bị chồng cũ ghen tuông vô lý, theo dõi. Được biết, chồng hoa hậu Diễm Hương sinh năm 1974, hơn Diễm Hương 16 tuổi. Ông từng tốt nghiệp thạc sỹ tại Hàn Quốc và là chủ đầu tư của nhiều dự án địa ốc lớn ở cả hai miền Nam Bắc Sau khi ly hôn, Diễm Hương tìm được hạnh phúc mới bên người chồng là HLV thể hình trẻ tuổi. Cô cho biết, người chồng mới tuy không giàu có nhưng mang lại cho cô bình yên và hạnh phúc. Dương Yến Ngọc – cựu người mẫu kiêm Á hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh tố cáo chồng là doanh nhân Trần Thông đã có hành vi bạo hành cô. Cô cũng tố cáo Trần Thông không cho cô gặp con và dọa nếu cô không về nhà sẽ ôm con nhảy lầu tự tử. Sau khi ly hôn, Dương Yến Ngọc lao vào kinh doanh, tự kiếm tiền và tạo dựng sự nghiệp riêng mà không cần đến hai chữ "đại gia". "Người đẹp Tây đô" Việt Trinh đã đạt đến đỉnh cao danh vọng nhờ nhan sắc xinh đẹp và những vai diễn "để đời". Tuy nhiên, những vấp ngã sau hai mối tình sóng gió với Phạm Huy Phước và Trần Văn Giao đã dạy cho Việt Trinh những bài học đắt giá về cuộc sống. Bước qua những sóng gió, Việt Trinh đã dần lấy lại hình ảnh của mình trong làng giải trí, trong lòng mọi người. Hiện tại, cô là một bà mẹ đơn thân và sùng bái đạo Phật. Diễm Hương là thần tượng của hàng triệu khán giả Việt Nam những năm 90, với những vai diễn được ưa thích trong phim Phạm Công – Cúc Hoa, Nước mắt học trò, Tình xa, Sơn Tinh – Thủy Tinh… Trong chuyện tình cảm với "đại gia dỏm" Nguyễn Kim Ninh, Diễm Hương đã nhận trái đắng khi trở thành nạn nhân bị Ninh lừa đảo. Cô từng bị Ninh hỏi vay tiền và vụ đính hôn “rùm beng" ở khách sạn New World. Sau những lùm xùm này, người chịu nhiều điều tiếng và đau đớn nhất là Diễm Hương. Cô tránh xuất hiện trước dư luận để xoa dịu đi vết thương của mình. Hà Kiều Anh kết hôn với đại gia Nguyễn Gia Thiều nhưng không tổ chức lễ cưới, mà chỉ có duy nhất một tờ giấy đăng ký kết hôn. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân ngắn ngủi ấy đã kết thúc chóng vánh. Với tội danh “buôn lậu và trốn thuế”, tháng 11/2005, ông Thiều bị tuyên án 20 năm tù. Hơn một năm sau đó, Hà Kiều Anh tuyên bố đã li dị chồng. Scandal này đã ảnh hưởng không nhỏ đến danh tiếng của hoa hậu. Sau những sóng gió, Hà Kiều Anh may mắn tìm thấy hạnh phúc mới, đó là doanh nhân thành đạt Huỳnh Trung Nam.

Dương Yến Ngọc – cựu người mẫu kiêm Á hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh tố cáo chồng là doanh nhân Trần Thông đã có hành vi bạo hành cô. Cô cũng tố cáo Trần Thông không cho cô gặp con và dọa nếu cô không về nhà sẽ ôm con nhảy lầu tự tử. Sau khi ly hôn, Dương Yến Ngọc lao vào kinh doanh, tự kiếm tiền và tạo dựng sự nghiệp riêng mà không cần đến hai chữ "đại gia". "Người đẹp Tây đô" Việt Trinh đã đạt đến đỉnh cao danh vọng nhờ nhan sắc xinh đẹp và những vai diễn "để đời". Tuy nhiên, những vấp ngã sau hai mối tình sóng gió với Phạm Huy Phước và Trần Văn Giao đã dạy cho Việt Trinh những bài học đắt giá về cuộc sống. Bước qua những sóng gió, Việt Trinh đã dần lấy lại hình ảnh của mình trong làng giải trí, trong lòng mọi người. Hiện tại, cô là một bà mẹ đơn thân và sùng bái đạo Phật. Diễm Hương là thần tượng của hàng triệu khán giả Việt Nam những năm 90, với những vai diễn được ưa thích trong phim Phạm Công – Cúc Hoa, Nước mắt học trò, Tình xa, Sơn Tinh – Thủy Tinh… Trong chuyện tình cảm với "đại gia dỏm" Nguyễn Kim Ninh, Diễm Hương đã nhận trái đắng khi trở thành nạn nhân bị Ninh lừa đảo. Cô từng bị Ninh hỏi vay tiền và vụ đính hôn “rùm beng" ở khách sạn New World. Sau những lùm xùm này, người chịu nhiều điều tiếng và đau đớn nhất là Diễm Hương. Cô tránh xuất hiện trước dư luận để xoa dịu đi vết thương của mình.

Hà Kiều Anh kết hôn với đại gia Nguyễn Gia Thiều nhưng không tổ chức lễ cưới, mà chỉ có duy nhất một tờ giấy đăng ký kết hôn. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân ngắn ngủi ấy đã kết thúc chóng vánh. Với tội danh “buôn lậu và trốn thuế”, tháng 11/2005, ông Thiều bị tuyên án 20 năm tù. Hơn một năm sau đó, Hà Kiều Anh tuyên bố đã li dị chồng. Scandal này đã ảnh hưởng không nhỏ đến danh tiếng của hoa hậu. Sau những sóng gió, Hà Kiều Anh may mắn tìm thấy hạnh phúc mới, đó là doanh nhân thành đạt Huỳnh Trung Nam.