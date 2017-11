Ngọc Hân cùng dàn người đẹp diễn áo dài tại tiệc chào mừng APEC

Ngọc Hân là một trong số những nghệ sĩ tham gia tiệc chào mừng Hội nghị cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng. Hoa hậu chia sẻ, cô đã giới thiệu đến các quan khách bộ sưu tập áo dài 'Bức họa đồng quê' và nhận được rất nhiều tràng vỗ tay của mọi người. Nhiều vị khách quốc tế còn khen ngợi trang phục áo dài do Ngọc Hân thiết kế rất ấn tượng và mang hồn Việt. Bộ sưu tập 'Bức họa đồng quê' được Ngọc Hân lấy cảm hứng từ những bức tranh của họa sĩ Phạm Trinh - đang sống và làm việc tại Huế. Hình ảnh đồng lúa trải dài, cánh diều tuổi thơ hay lũy tre làng... từ tranh của Phạm Trinh được Ngọc Hân in lên nền vải may áo dài. Bộ sưu tập này từng được Ngọc Hân giới thiệu tại 'Lễ hội áo dài 2017' trong khuôn khổ Festival Huế 2017. Thông qua bộ sưu tập, cô hy vọng các quan khách quốc tế sẽ yêu thích trang phục truyền thống của Việt Nam, đồng thời muốn khám phá về đồng quê của đất nước. Hoa hậu Ngọc Diễm diện bộ váy đỏ nổi bật, đảm nhận vai trò MC của sự kiện. Khi hội ngộ Ngọc Hân, cô vui vẻ trò chuyện và chụp hình lưu niệm. Ở ngoài đời, cả hai khá thân thiết vì từng gặp nhau trong rất nhiều chương trình tại TP HCM.

Ngọc Hân là một trong số những nghệ sĩ tham gia tiệc chào mừng Hội nghị cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng.

Hoa hậu chia sẻ, cô đã giới thiệu đến các quan khách bộ sưu tập áo dài 'Bức họa đồng quê' và nhận được rất nhiều tràng vỗ tay của mọi người. Nhiều vị khách quốc tế còn khen ngợi trang phục áo dài do Ngọc Hân thiết kế rất ấn tượng và mang hồn Việt. Bộ sưu tập 'Bức họa đồng quê' được Ngọc Hân lấy cảm hứng từ những bức tranh của họa sĩ Phạm Trinh - đang sống và làm việc tại Huế. Hình ảnh đồng lúa trải dài, cánh diều tuổi thơ hay lũy tre làng... từ tranh của Phạm Trinh được Ngọc Hân in lên nền vải may áo dài. Bộ sưu tập này từng được Ngọc Hân giới thiệu tại 'Lễ hội áo dài 2017' trong khuôn khổ Festival Huế 2017. Thông qua bộ sưu tập, cô hy vọng các quan khách quốc tế sẽ yêu thích trang phục truyền thống của Việt Nam, đồng thời muốn khám phá về đồng quê của đất nước. Hoa hậu Ngọc Diễm diện bộ váy đỏ nổi bật, đảm nhận vai trò MC của sự kiện. Khi hội ngộ Ngọc Hân, cô vui vẻ trò chuyện và chụp hình lưu niệm. Ở ngoài đời, cả hai khá thân thiết vì từng gặp nhau trong rất nhiều chương trình tại TP HCM.