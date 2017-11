Ngọc Hân sẽ trình diễn áo dài tại trụ sở UNESCO

Sau lần trình diễn áo dài trong khuôn khổ tiệc chào mừng Hội nghị cấp cao APEC vào đầu tháng 11 vừa qua, Ngọc Hân tiếp tục nhận được lời mời sang trụ sở UNESCO tại Paris, Pháp với tư cách nhà thiết kế thời trang. Cô sẽ tham gia sự kiện 'Biển đảo Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận' do Hội Ái hữu Pháp - Việt tổ chức vào cuối tháng 11 này. Chương trình sẽ trưng bày 50 bức tranh, ảnh về vùng biển đảo Việt Nam cùng màn trình diễn bộ sưu tập áo dài của Ngọc Hân. Ngoài ra, sự kiện còn có phần ra mắt bộ tem đầu tiên về biển đảo Việt Nam do Bưu điện Pháp phát hành. Ngọc Hân chia sẻ, cô đã sang Pháp công tác nhiều lần nhưng chủ yếu với tư cách khách mời trong các sự kiện giao lưu văn hóa. Đây là lần đầu tiên cô được mời với vai trò là nhà thiết kế thời trang. "Tôi sẽ cố gắng giới thiệu đến bạn bè quốc tế về vẻ đẹp biển đảo của Việt Nam thông qua tà áo dài truyền thống", Hoa hậu chia sẻ. Cô cũng bật mí, để nhận được sự đồng ý của ban tổ chức, cô phải gửi thông tin cá nhân, các mẫu phác thảo về bộ sưu tập áo dài có chủ đề biển đảo để ban tổ chức duyệt. Suốt hai tháng qua, Ngọc Hân đã dành rất nhiều tâm huyết để chuẩn bị cho bộ sưu tập áo dài. Cô vẽ họa tiết về các vùng biển nổi tiếng của Việt Nam và in lên trên tà áo. Ngoài ra, hình ảnh và dấu mộc của những con tem về biển đảo Việt Nam cũng được Ngọc Hân sử dụng vào bộ sưu tập lần này. Vốn là người kỹ tính, Ngọc Hân trực tiếp tham gia vào khâu sản xuất, giám sát quá trình in vải và may áo dài. Hoa hậu cho biết, từ nhiều năm nay, cô dành trọn tình yêu cho trang phục truyền thống của Việt Nam bởi rất muốn giữ gìn nét đẹp văn hóa này, đồng thời gửi gắm thông điệp đến những bạn trẻ về tinh thần dân tộc. Ngọc Hân từng ra mắt nhiều bộ sưu tập áo dài gắn liền với mỗi sự kiện văn hóa lớn và nhận được sự ủng hộ của công chúng. Cô còn được khán giả ưu ái gọi là 'Hoa hậu của áo dài'./.

