Ngôi sao nhạc pop George Michael đột ngột qua đời

Nam ca sĩ – nhạc sĩ George Michael qua đời vào ngày 25/12 tại nhà riêng ở Oxfordshire (Anh), hưởng dương 53 tuổi. Đại diện phía cảnh sát cho biết, dù chưa xác định được nguyên nhân chính xác nhưng nhiều khả năng George Michael mất do suy tim. Không có dấu hiệu bất thường nào ở hiện trường George Michael qua đời.

Gia đình nam ca sĩ – nhạc sĩ cho biết: “George Michael ra đi rất yên bình. Đây là sự mất mát lớn với gia đình, bạn bè và anh em của George Michael. Ở thời điểm này, chúng tôi muốn có sự riêng tư và sẽ không đưa ra bất kỳ bình luận nào thêm”.

George Michael năm 2006.

George Michael là một trong những ngôi sao nhạc Pop nổi tiếng nhất thập niên 80 và 90 của thế kỷ trước. Người hâm mộ yêu mến George Michael không chỉ vì tài năng mà còn bởi nụ cười, vẻ ngoài điển trai và phong thái của một thần tượng khi anh cùng làm thành viên trong nhóm Wham, sau đó phát triển sự nghiệp riêng mình với album “Faith” năm 1987.

George Michael là nhạc sĩ của nhiều ca khúc nổi tiếng như “Careless Whisper”, “Father Figure”, “Freedom’90” và “I Want Your Sex”… George Michael thắng một giải Grammy cho ca khúc “I knew you were waiting (for me)”, song ca với Aretha Franklin. Một giải Grammy khác cho album của năm - “Faith”. Tại quê hương nước Anh, George Michael cũng giành được nhiều giải thưởng. Ca khúc của ông được phát nhiều nhất trên các đài phát thanh nước Anh từ năm 1984-2004.

George Michael - Careless Whisper

Trong những năm 2000, George Michael ít khi ra sản phẩm mới. Album phòng thu cuối cùng của ông là “Patience” năm 2004./.