Nhan sắc những kiều nữ nóng bỏng của loạt phim “Fast & Furious“

Phần 1 của "Fast & Furious" ra mắt vào năm 2001 với sự xuất hiện của nữ diễn viên xinh đẹp Jordana Brewster. Cô vào vai Mia, em gái tay đua Dom Toretto (Vin Diesel), người yêu của Brian O'Connor (Paul Walker). Cái chết của Paul Walker vào năm 2013 đã khiến phần 7 của bộ phim rẽ sang một hướng khác. Đạo diễn đã phải cho nhân vật Brian giải nghệ, và Mia cũng thôi xuất hiện từ đó. Eva Mendes xuất hiện ngắn ngủi với vai diễn Monica Fuentes trong "2 Fast 2 Furious" năm 2003, và một lần nữa trong "Fast Five" năm 2011. Dù chỉ là một vai phụ, nhưng nhan sắc nóng bỏng của Eva đủ để các fan của bộ phim nhớ mãi. Hoa hậu Israel Gal Gadot vào vai tay đua motor gợi cảm Gisele Yashar trong 3 phần phim "Fast & Furious" kể từ năm 2009. Sau đó, cô khiến cánh mày râu mê mệt bởi vai diễn nữ anh hùng Wonder Woman trong "Batman vs Superman: Dawn of Justice" năm 2016. Tháng 6/2017 tới đây, khán giả sẽ được gặp lại Wonder Woman của Gal Gadot trong bộ phim riêng cùng tên. Elsa Pataky vào vai nàng cảnh sát Elena Neves - người nắm giữ trái tim Dominic Toretto trong "Fast 5". Nữ diễn viên xinh đẹp ngoài đời chính là vợ của Chris Hemsworth - nam diễn viên đảm nhiệm vai thần sấm Thor trong những bộ phim về "Thor" và "Avengers" . Phần 8 của "Fast & Furious" đang khuynh đảo các rạp chiếu hiện nay có sự xuất hiện của minh tinh Charlize Theron. Cô vào vai Cipher - được đánh giá là kẻ phản diện ghê gớm bậc nhất của “Fast & Furious” tính từ đầu loạt phim đến nay. Diễn xuất lạnh lùng nhưng không kém phần sắc xảo của Charlize Theron là điểm nhấn sáng giá của phần 8. Người nắm giữ trái tim của Dom hiện tại là Letty (Michelle Rodriquez). Gương mặt xinh đẹp đúng kiểu Mỹ Latin, làn da nâu gợi cảm cùng thân hình săn chắc, quyến rũ và ánh mắt ngang tàng, Michelle là kiều nữ được yêu thích nhất trong loạt phim đua xe. Ronda Rousey là một nữ võ sĩ MMA. Cô xuất hiện trong "Fast 7" với vai phản diện Kara - một nữ vệ sĩ hoàng gia ở Abu Dhabi (UAE). Cô đã chiêu đãi khán giả bằng cuộc tỷ thí võ nghệ với “đả nữ” Michelle Rodriguez với khả năng võ thuật đỉnh cao. Nữ rapper siêu vòng 3 Iggy Azalea đảm nhận một vai khách mời của "Fast & Furious 7". Cô cũng là người thể hiện một ca khúc trong phim mang tên "Go Hard or Go Home" cùng với Wiz Khalifa. Tập 6 của "Fast & Furious" có sự xuất hiện của nữ ca sĩ Rita Ora. Cô đóng vai mỹ nhân phất cờ trên đường đua ở London (Anh). Dù chỉ xuất hiện chớp nhoáng, nhưng vẻ bốc lửa của Rita cũng khiến cánh mày râu rạo rực. Nữ võ sĩ tự do nổi tiếng Gina Carano góp mặt trong "Fast & Furious 6" với vai Riley, một nhân viên hai mang. Gina Carano và Michelle Rodriquez đã chiêu đãi khán giả bằng màn chạm trán đầy kịch tính.

