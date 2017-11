Nhan sắc những mỹ nhân Hollywood: Người đẹp, kẻ xấu khi không trang điểm

Gương mặt không trang điểm của Madonna lộ rõ nhiều nếp nhăn, đặc biệt là vùng lão hóa nơi khóe mắt. Khác với vẻ lộng lẫy trên sân khấu, Jennifer Aniston ngoài đời trông khác lạ với gương mặt nhợt nhạt khi không trang điểm. "Lột bỏ" lớp phấn son, Kim Kardashian lộ rõ gương mặt nhiều mụn và vết thâm khiến nhiều fan sững sờ. Đôi mắt Scarlett Johansson không sắc sảo như khi trang điểm . Ngoài ra, quầng thâm mắt của cô bị lộ rõ. Không thể phủ nhận một điều rằng khi không make-up, Demi Lovato trẻ trung và cá tính hơn hẳn so với những lúc lộng lẫy xuất hiện trước công chúng. Dù sở hữu làn da trắng đẹp, mịn màng không tỳ vết nhưng quầng thâm ở mắt khiến Jennifer Lopez trở nên "mất điểm". Đôi mắt được coi là "cửa sổ tâm hồn" nhưng khi không trang điểm, Lady Gaga đã bị lộ đôi mắt thâm quầng rõ rệt, khiến cô kém đẹp hơn bao giờ hết. Bất chấp việc là một ngôi sao, Adele không quen với cuộc sống trước ánh đèn sân khấu. Ngoài thời gian biểu diễn, cô hầu như không trang điểm. Dù sở hữu cằm chẻ dễ thương nhưng đôi mắt quầng của nữ ca sĩ cũng bị lộ rõ. Thế nhưng, cô chẳng mấy quan tâm đến điều đó. Nhiều sao nữ của làng giải trí thế giới đều có mặt mộc không đến nỗi quá xấu nhưng cũng không lung linh như khi xuất hiện trước công chúng và giới truyền thông. Anne Hathaway là một điển hình dù cô lộ bọng mắt to. Vẻ đẹp gợi cảm và vô cùng cá tính của Beyonce dù nữ ca sĩ đã "rũ bỏ" lớp phấn son dày cộm trên gương mặt. Rihanna là mỹ nhân hiếm hoi chăm chút đến hình ảnh của mình ngoài đời. Trong những tấm ảnh này, gương mặt của cô nhợt nhạt, khác xa so với trên sân khấu. Ở tuổi 40, Katie Holmes đã sớm biểu hiện tuổi tác trên gương mặt với đôi mắt sụp và hai quầng mắt rõ to kém sức sống.

