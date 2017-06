Nhìn lại hành trình đến ngôi Á quân Asia’s Next Top Model của Minh Tú

Trong hai tập đầu của cuộc thi, Minh Tú chưa nhận được kết quả như mong muốn. Cô liên tiếp rơi vào top cuối trong cả thử thách mạng xã hội lẫn buổi photoshoot loại trừ. Bên cạnh đó, tình trạng sức khoẻ khá yếu, thường xuyên ngất xỉu do bệnh hở van tim khiến thể hiện của Minh Tú tại cuộc thi gây thất vọng. Cô nhiều lần mệt mỏi đến mức bật khóc. Càng tiến sâu vào Nexttop Châu Á, Minh Tú bất ngờ bứt phá rõ rệt. Cô có màn thể hiện xuất sắc trong buổi chụp ảnh nhóm. Người đẹp Việt lần đầu tiên được gọi tên đầu tiên trong tập 4. Sau hai tuần thi này, cô trở thành một thí sinh thuộc top mạnh của chương trình. Vốn tiếng Anh của Minh Tú dần được cải thiện và mạch lạc, dù từ vựng của cô còn khá ít. Trong tuần thi thứ 5, Minh Tú đứng trước bờ vực bị loại bởi chứng tim mạch khiến cô mất phong độ. Những tuần đứng thứ hạng chưa cao, Minh Tú đều bình tĩnh đánh giá điểm bản thân chưa thực hiện tốt, trong đó bao gồm việc điểm số các phần thi mạng xã hội khá thấp. Nắm được điều đó, cô quyết tâm thực hiện phần photoshoot thật tốt nhằm đạt điểm cao. Sự cố gắng của Minh Tú đã được đền đáp. Liên tiếp thử thách quay video thời trang, cô đều đứng hạng nhì. Ngoài ra, việc không ngại chia sẻ ý kiến, quan điểm đã khiến Minh Tú nhận được sự đồng tình từ công chúng. Cô thể hiện hình ảnh một người mẫu Việt đầy mạnh mẽ, không cam chịu với những bất công, thử thách. Minh Tú khẳng định cô là ứng cử viên nặng ký cho ngôi vị cao nhất của cuộc thi Next Top Châu Á. Trong dàn thí sinh Nextop, Minh Tú luôn là một trong những thí sinh nổi bật nhất bởi sắc vóc và thần thái quyến rũ. Minh Tú xuất sắc trong một phần thi photoshoot. Cô rất thân thiết, cầu thị với các thí sinh, không ngại bộc lộ quan điểm riêng. Thử thách chụp ảnh gợi cảm cùng mẫu nam của Minh Tú nhận được cơn mưa lời khen từ giám khảo. Trong thử thách chụp treo mình, siêu mẫu Châu Á vượt qua nỗi sợ độ cao Minh Tú xuất sắc giành hạng nhất tuần cho những nỗ lực và cố gắng của cô. Thử thách catwalk trên cây cầu rung cũng không hề làm khó Minh Tú. Sau sự ra đi của Cindy (Đài Loan) và Clara (Indonesia), Minh Tú chính thức trở thành Top 3 thí sinh mạnh nhất của chương trình. Vươn lên vị trí này bằng sự nỗ lực, Shikin – đại diện đến từ Malaysia và Maureen đến từ Philippines đều cho rằng Minh Tú là một đối thủ "đáng gờm". Tập cuối cùng của Asia’s Next Top Model chính thức được trình chiếu. Bức ảnh mang chủ đề “Đất mẹ” của Minh Tú trong trang phục áo dài nhận nhiều lời khen từ ban giám khảo và fan hâm mộ. Bức ảnh của cô gây ấn tượng mạnh hơn cả ảnh của Tân Quán quân Maureen. Tuy nhiên, phần thử thách catwalk top 3 Minh Tú vẫn bị đánh giá tạo dáng quá mức. Với những phần thể hiện xuất sắc, Minh Tú dừng chân ở ngôi vị Á quân. Cô trở thành người mẫu Việt đầu tiên trở thành Siêu mẫu Châu Á. Chiến thắng của cô khiến người hâm mội Việt Nam vô cùng tự hào.

Trong hai tập đầu của cuộc thi, Minh Tú chưa nhận được kết quả như mong muốn. Cô liên tiếp rơi vào top cuối trong cả thử thách mạng xã hội lẫn buổi photoshoot loại trừ. Bên cạnh đó, tình trạng sức khoẻ khá yếu, thường xuyên ngất xỉu do bệnh hở van tim khiến thể hiện của Minh Tú tại cuộc thi gây thất vọng. Cô nhiều lần mệt mỏi đến mức bật khóc. Càng tiến sâu vào Nexttop Châu Á, Minh Tú bất ngờ bứt phá rõ rệt. Cô có màn thể hiện xuất sắc trong buổi chụp ảnh nhóm. Người đẹp Việt lần đầu tiên được gọi tên đầu tiên trong tập 4. Sau hai tuần thi này, cô trở thành một thí sinh thuộc top mạnh của chương trình. Vốn tiếng Anh của Minh Tú dần được cải thiện và mạch lạc, dù từ vựng của cô còn khá ít. Trong tuần thi thứ 5, Minh Tú đứng trước bờ vực bị loại bởi chứng tim mạch khiến cô mất phong độ. Những tuần đứng thứ hạng chưa cao, Minh Tú đều bình tĩnh đánh giá điểm bản thân chưa thực hiện tốt, trong đó bao gồm việc điểm số các phần thi mạng xã hội khá thấp. Nắm được điều đó, cô quyết tâm thực hiện phần photoshoot thật tốt nhằm đạt điểm cao. Sự cố gắng của Minh Tú đã được đền đáp. Liên tiếp thử thách quay video thời trang, cô đều đứng hạng nhì. Ngoài ra, việc không ngại chia sẻ ý kiến, quan điểm đã khiến Minh Tú nhận được sự đồng tình từ công chúng. Cô thể hiện hình ảnh một người mẫu Việt đầy mạnh mẽ, không cam chịu với những bất công, thử thách. Minh Tú khẳng định cô là ứng cử viên nặng ký cho ngôi vị cao nhất của cuộc thi Next Top Châu Á. Trong dàn thí sinh Nextop, Minh Tú luôn là một trong những thí sinh nổi bật nhất bởi sắc vóc và thần thái quyến rũ. Minh Tú xuất sắc trong một phần thi photoshoot.

Cô rất thân thiết, cầu thị với các thí sinh, không ngại bộc lộ quan điểm riêng. Thử thách chụp ảnh gợi cảm cùng mẫu nam của Minh Tú nhận được cơn mưa lời khen từ giám khảo. Trong thử thách chụp treo mình, siêu mẫu Châu Á vượt qua nỗi sợ độ cao Minh Tú xuất sắc giành hạng nhất tuần cho những nỗ lực và cố gắng của cô. Thử thách catwalk trên cây cầu rung cũng không hề làm khó Minh Tú. Sau sự ra đi của Cindy (Đài Loan) và Clara (Indonesia), Minh Tú chính thức trở thành Top 3 thí sinh mạnh nhất của chương trình. Vươn lên vị trí này bằng sự nỗ lực, Shikin – đại diện đến từ Malaysia và Maureen đến từ Philippines đều cho rằng Minh Tú là một đối thủ "đáng gờm". Tập cuối cùng của Asia’s Next Top Model chính thức được trình chiếu. Bức ảnh mang chủ đề “Đất mẹ” của Minh Tú trong trang phục áo dài nhận nhiều lời khen từ ban giám khảo và fan hâm mộ. Bức ảnh của cô gây ấn tượng mạnh hơn cả ảnh của Tân Quán quân Maureen. Tuy nhiên, phần thử thách catwalk top 3 Minh Tú vẫn bị đánh giá tạo dáng quá mức. Với những phần thể hiện xuất sắc, Minh Tú dừng chân ở ngôi vị Á quân. Cô trở thành người mẫu Việt đầu tiên trở thành Siêu mẫu Châu Á. Chiến thắng của cô khiến người hâm mội Việt Nam vô cùng tự hào.