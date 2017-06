Những diễn viên Hollywood sẵn sàng “chuyển giới” để đóng phim

Trong phim "Salt" năm 2010, Angelina Jolie đóng vai điệp viên CIA Evelyn Salt, bị nghi là làm việc cho tình báo Nga. Theo cốt truyện, Salt phải hóa trang thành một người đàn ông. Angelina Jolie đã phải mất vài giờ trong phòng thay đồ để "chuyển giới" thành công. Trong bộ phim "La mala educación" (2004) của đạo diễn người Tây Ban Nha, Pedro Almodóvar, nam diễn viên Gael García Bernal đóng vai một vũ công. Hóa trang thành nữ giới là một trải nghiệm thú vị trong sự nghiệp của Bernal. Bộ phim "Cô gái Đan Mạch" (2015), lấy bối cảnh năm 1920, kể về câu chuyện của họa sĩ Einar Wegener, khi anh nhận ra mình không còn muốn trở thành một người đàn ông nữa và quyết định trải qua cuộc phẫu thuật thay đổi giới tính đầu tiên của thế giới để trở thành cô gái Lily. Eddie Redmayne rất xuất sắc trong cả hai vai diễn. "Breakfast on Pluto" (2005) là một trong những bộ phim ghi dấu ấn trong sự nghiệp diễn xuất của nam diễn viên Cillian Murphy. Trong phim, anh vào vai Patrick “Kitten” Braden, một thanh niên trẻ chuyển giới sống trong thập niên 1970 đi tìm mẹ ruột của mình và vô tình rơi vào hàng loạt những phi vụ nguy hiểm khi tới London. Trong bộ phim hài "Jack And Jill" (2011), Adam Sandler đã đóng vai một nhân viên của một công ty quảng cáo Jack và vai cô em gái song sinh Jill. Jill đến thăm Jack và khiến cuộc sống của anh đảo lộn. Với vai diễn trong bộ phim này, nam diễn viên này nhận được hai giải Golden Raspberry Awards - cho Nam và Nữ diễn viên dở nhất. Trong phim "3 Generations" (2015), nữ diễn viên trẻ Elle Fanning vào vai một thiếu niên chuyển giới. Những người thân của cô bé (Naomi Watts và Susan Sarandon) không thể chấp nhận rằng cô đã quyết định trở thành một cậu bé. "Boys Don't Cry" (1999) là một bộ phim kịch tính dựa trên một câu chuyện có thật. Nhân vật của Hilary Swank sinh ra là phụ nữ nhưng cô cảm thấy mình như một người đàn ông. Để làm quen với vai diễn, nữ diễn viên đã cắt tóc, và thậm chí sống trong hình hài của một người đàn ông trong một tháng. Swank nhận được giải Oscar cho vai diễn này. "Mrs. Doubtfire" (1993) được đạo diễn bởi Chris Columbus. Nhân vật chính của phim do nam diễn viên kỳ cựu Robin Williams thể hiện. Với vai diễn "chuyển giới này" Robin đã được đề cử Giải Oscar cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Trong "Hairspray" (2007), John Travolta đóng vai Edna Turnblad, người phụ nữ làm việc trong tiệm giặt là và không rời khỏi nhà trong 10 năm vì xấu hổ bởi thân hình ngoại cỡ của mình. "She’s the Man" là một bộ phim tuổi teen ăn khách trong năm 2006. Trong phim, Amanda Bynes đóng 2 vai, Viola và anh trai sinh đôi Sebastian. Nhân vật của Amanda muốn dạy bạn trai cũ của mình một bài học và chứng minh rằng bóng đá không chỉ là trò chơi dành cho con trai. Patrick Swayze nhận được Quả cầu vàng ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai diễn trong phim "To Wong Foo Thanks for Everything, Julie Newmar" (1995). Trong bộ phim hài này, ông đã đảm nhận vai nữ chính Vida Boheme. Câu chuyện về một diễn viên tài năng đã quyết định đóng vai phụ, biến mình thành một người phụ nữ với sự trợ giúp của quần áo và lớp trang điểm trong "Tootsie" (1982) là một bộ phim yêu thích của nhiều thế hệ. Dustin Hoffman được đề cử giải Oscar cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim.

Trong phim "Salt" năm 2010, Angelina Jolie đóng vai điệp viên CIA Evelyn Salt, bị nghi là làm việc cho tình báo Nga. Theo cốt truyện, Salt phải hóa trang thành một người đàn ông. Angelina Jolie đã phải mất vài giờ trong phòng thay đồ để "chuyển giới" thành công. Trong bộ phim "La mala educación" (2004) của đạo diễn người Tây Ban Nha, Pedro Almodóvar, nam diễn viên Gael García Bernal đóng vai một vũ công. Hóa trang thành nữ giới là một trải nghiệm thú vị trong sự nghiệp của Bernal. Bộ phim "Cô gái Đan Mạch" (2015), lấy bối cảnh năm 1920, kể về câu chuyện của họa sĩ Einar Wegener, khi anh nhận ra mình không còn muốn trở thành một người đàn ông nữa và quyết định trải qua cuộc phẫu thuật thay đổi giới tính đầu tiên của thế giới để trở thành cô gái Lily. Eddie Redmayne rất xuất sắc trong cả hai vai diễn. "Breakfast on Pluto" (2005) là một trong những bộ phim ghi dấu ấn trong sự nghiệp diễn xuất của nam diễn viên Cillian Murphy. Trong phim, anh vào vai Patrick “Kitten” Braden, một thanh niên trẻ chuyển giới sống trong thập niên 1970 đi tìm mẹ ruột của mình và vô tình rơi vào hàng loạt những phi vụ nguy hiểm khi tới London. Trong bộ phim hài "Jack And Jill" (2011), Adam Sandler đã đóng vai một nhân viên của một công ty quảng cáo Jack và vai cô em gái song sinh Jill. Jill đến thăm Jack và khiến cuộc sống của anh đảo lộn. Với vai diễn trong bộ phim này, nam diễn viên này nhận được hai giải Golden Raspberry Awards - cho Nam và Nữ diễn viên dở nhất. Trong phim "3 Generations" (2015), nữ diễn viên trẻ Elle Fanning vào vai một thiếu niên chuyển giới. Những người thân của cô bé (Naomi Watts và Susan Sarandon) không thể chấp nhận rằng cô đã quyết định trở thành một cậu bé. "Boys Don't Cry" (1999) là một bộ phim kịch tính dựa trên một câu chuyện có thật. Nhân vật của Hilary Swank sinh ra là phụ nữ nhưng cô cảm thấy mình như một người đàn ông. Để làm quen với vai diễn, nữ diễn viên đã cắt tóc, và thậm chí sống trong hình hài của một người đàn ông trong một tháng. Swank nhận được giải Oscar cho vai diễn này. "Mrs. Doubtfire" (1993) được đạo diễn bởi Chris Columbus. Nhân vật chính của phim do nam diễn viên kỳ cựu Robin Williams thể hiện. Với vai diễn "chuyển giới này" Robin đã được đề cử Giải Oscar cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Trong "Hairspray" (2007), John Travolta đóng vai Edna Turnblad, người phụ nữ làm việc trong tiệm giặt là và không rời khỏi nhà trong 10 năm vì xấu hổ bởi thân hình ngoại cỡ của mình. "She’s the Man" là một bộ phim tuổi teen ăn khách trong năm 2006. Trong phim, Amanda Bynes đóng 2 vai, Viola và anh trai sinh đôi Sebastian. Nhân vật của Amanda muốn dạy bạn trai cũ của mình một bài học và chứng minh rằng bóng đá không chỉ là trò chơi dành cho con trai. Patrick Swayze nhận được Quả cầu vàng ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai diễn trong phim "To Wong Foo Thanks for Everything, Julie Newmar" (1995). Trong bộ phim hài này, ông đã đảm nhận vai nữ chính Vida Boheme. Câu chuyện về một diễn viên tài năng đã quyết định đóng vai phụ, biến mình thành một người phụ nữ với sự trợ giúp của quần áo và lớp trang điểm trong "Tootsie" (1982) là một bộ phim yêu thích của nhiều thế hệ. Dustin Hoffman được đề cử giải Oscar cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim.