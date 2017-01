Những hình ảnh đầu tiên của đám cưới Bi Rain - Kim Tae Hee

Bi Rain và Kim Tae Hee đã tổ chức lễ kết hôn tại nhà thờ ở Seoul (Hàn Quốc) vào đầu giờ chiều 19/1 (giờ địa phương). Khu vực bên ngoài nhà thờ đã được phong tỏa bởi lực lượng an ninh. Trong khi cô dâu Kim Tae Hee trẻ trung, gợi cảm trong bộ váy cưới ngắn, dáng xòe trẻ trung, phủ khăn trùm đơn giản thì chú rể Bi Rain lại lịch lãm, bảnh bao với vest. Cặp ngôi sao nổi tiếng sánh bước tiến vào lễ đường và tuyên thệ lời sống chung trọn đời. Chú rể Bi Rain ân cần dẫn dắt, cô dâu khoác tay đầy tình cảm, ổn định vị trí để chuẩn bị nói lời thề nguyện trọn đời. Thông tin hôn sự của Kim Tae Hee và Bi Rain nhận được sự quan tâm từ phía các báo lớn tại Hàn Quốc, trong đó có các cơ quan truyền thông, kênh giải trí lớn đều xem đây là tâm điểm. Lý do Bi Rain và Kim Tae Hee chọn địa điểm tại nhà thờ này để tổ chức lễ kết hôn là vì vị trí nằm ở khu vực trung tâm, có bãi đỗ xe rộng, dễ kiểm soát an ninh. Giới truyền thông và đông đảo người hâm mộ đã có mặt tại khu vực trung tâm. Cánh phóng viên đang chờ cơ hội để tác nghiệp về "đám cưới thế kỷ" này. Khung cảnh phía trong nhà thờ và địa điểm tổ chức tiệc cưới. Trước lễ cưới, Bi Rain ra mắt sản phẩm âm nhạc mới có tên - Món quà tuyệt vời nhất. Đây là ca khúc đánh dấu sự trở lại của Rain sau 3 năm ở ẩn, do anh và rapper Psy sáng tác. Món quà tuyệt vời nhất được cho là bài hát dành tặng bạn gái Kim Tae Hee. Hình ảnh căn hộ của Bi Rain mua năm 2014, được cho là nơi ở của hai vợ chồng sau lễ cưới.

