Những khoảnh khắc đáng xấu hổ mà Katy Perry không muốn nhìn lại

Khoảnh khắc Katy Perry trợn mắt, lè lưỡi và giơ "ngón tay thối" ở Liên hoan Âm nhạc và Nghệ thuật Coachella. Katy Perry và Rihanna có "nụ hôn đồng giới" khiến các fan vô cùng "shock". Tại Lễ trao giải Grammy lần thứ 55 năm 2013, Katy Perry khiến MC đồng tính Ellen DeGeneres không thể rời mắt khỏi vòng 1 khi cô mặc bộ đầm vô cùng gợi cảm. Katy đã có khoảnh khắc kém duyên khi nhảy bổ vào chiếc bánh gato tại sự kiện MTV Latin American Awards ở Mexico. Một cơn gió đã khiến Katy Perry lâm vào hoàn cảnh bối rối khi làm tốc váy của nữ ca sĩ. Katy Perry biểu diễn tại buổi gây quỹ từ thiện Fashion Cares năm 2008. Nữ ca sĩ không ngừng chỉnh trang phục hớ hênh trên sân khấu, trước cả nghìn khán giả. Trong tour diễn Bangerz của Miley Cyrus ở Vancouver, Canada năm 2014, Katy Perry đã nhận một nụ hôn đồng giới từ chủ nhân của đêm nhạc. Sau cú chạm môi, Miley hét lên thích thú trong khi Katy vừa che miệng vừa quay lại chỗ đứng của mình. Trên Twitter, Katy Perry đăng tải khoảnh khắc này với chú thích: "Sau tất cả, chị thích em". Khuôn mặt phờ phạc của Katy Perry khi say xỉn tại Liên hoan Âm nhạc Coachella năm 2008. Không dưới 2 lần, người ta bắt gặp Katy Perry say xỉn ở chốn công cộng. Katy Perry tham gia lễ trao giải Kid's Choice Awards lần thứ 23 năm 2010. Nữ ca sĩ không ngần ngại hôn má đàn em Justin Bieber. Khi đó, nam ca sĩ chỉ mới 16 tuổi. Katy Perry hóa trang thành Nữ hoàng Ai Cập Cleopatra trong MV "Dark Horse" năm 2013. Katy đã gây tranh cãi khi đùa giỡn với Eye of Horus, biểu trưng sức mạnh và sự bảo vệ của hoàng gia Ai Cập. Katy còn bị buộc tội phân biệt chủng tộc khi trong video có cảnh một sợi dây chuyền Hồi giáo bị đốt cháy. Hàng ngàn người Hồi giáo đã tức giận và đòi video này bị xóa khỏi YouTube vì cho rằng video này có tính báng bổ. Katy Perry lại giơ "ngón tay thối" tại lễ trao giải VMA trong năm 2010. Katy Perry diện trang phục gần như trong suốt khi lên nhận Giải thưởng Video MuchMusic 2012 tại Toronto, Canada. Khoảnh khắc Katy Perry phì phèo thuốc lá khiến nhiều người ngán ngẩm.

