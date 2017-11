Những mỹ nhân Hollywood “đẹp như hoa” nhờ hiệu ứng photoshop

Rõ ràng làn da của Madonna sáng và mịn hơn hẳn so với hình ảnh chưa qua photoshop. Đặc biệt, các nếp nhăn trên gương mặt cô cũng biến mất, làn da trở nên láng mịn đến bất ngờ. "Sức mạnh" của phần mềm chỉnh sửa ảnh đã giúp Kristen Stewart trở nên xinh đẹp hơn hẳn qua những hình ảnh. Bọng mắt to và thâm nay đã không còn, thay vào đó là gương mặt sáng, mịn và thanh thoát. Gương mặt sáng đẹp mịn màng không tỳ vết của Katy Perry chính là "sản phẩm" sau khi nữ ca sĩ tiến hành ... photoshop. Các nếp nhăn nơi khóe mắt cũng biến mất hoàn toàn. Có vẻ như Scarlett Johansson đã quá tay khi sử dụng photosop. Gương mặt cô trắng sáng, mịn màng và có nét hơn rất nhiều so với hình ảnh gốc kém nổi bật của mình. Troong Lindsay Lohan như trẻ ra hẳn vài tuổi với hình ảnh đã qua chỉnh sửa. Toàn bộ nếp nhăn, vết thâm nám và những khuyết điểm trên gương mặt đã không còn, thay vào đó là làn da láng mịn, trắng hồng khá dễ thương. Không thể phủ nhận một điều rằng Kim Kardashian đẹp hơn, thon gọn và "nuột" hơn hẳn so với hình ảnh chưa qua chỉnh sửa. Hình ảnh đã qua chỉnh sửa của Emma Watson dường như chỉ chỉnh sáng hơn chút so với ảnh gốc mà thôi. Nữ diễn viên vẫn xinh đẹp và dịu dàng như thế. Những nếp nhăn và sần sùi trên gương mặt Jennifer Aniston đã "biến mất", thay vào đó là gương mặt sở hữu những đường nét đẹp, mịn màng không tỳ vết. Nước da sáng mịn cùng thân hình thon thả chính là thành quả sau khi sử dụng photoshop của Lady Gaga. Gwen Stefani trở thành mỹ nhân sở hữu nhan sắc đẹp không tỳ vết trong hình ảnh đã qua photoshop. Những vết nám và mụn trên gương mặt cô đã biến mất hoàn toàn./.

